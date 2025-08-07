Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
Даріна Мельничук
10:40, 07 серпня, 2025
Сьогодні, 7 серпня, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 по вулиці Павла Скоропадського не буде води за адресами:
- від проспекту Центрального до вулиці Адміральської;
- від вулиці Маріупольської до вулиці Аркасівської.
Також внаслідок аварії по вулиці Микитенка, 14 перекрили водопостачання до 20.00 за адресами:
- вул. Микитенка;
- вул. Олексія Кваші;
- вул. Урожайна;
- вул. Михайла Козлова (раніше Матросова);
- пров. Григурка;
- пров. 1-й Північний;
- пров. 2-й Північний;
- пров. 3-й Північний;
- Одеське шосе, 86- 101.
Крім цього, для виконання ремонтних робіт по вулиці Лазурна, 4А припинять водопостачання до 20.00 за адресами:
- вул. Лазурна, 2-14 з буквами (парна сторона);
- вул. Озерна, 1 - 11 з буквами (непарна сторона).
