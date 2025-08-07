Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 серпня, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 по вулиці Павла Скоропадського не буде води за адресами:

від проспекту Центрального до вулиці Адміральської;

від вулиці Маріупольської до вулиці Аркасівської.

Також внаслідок аварії по вулиці Микитенка, 14 перекрили водопостачання до 20.00 за адресами:

вул. Микитенка;

вул. Олексія Кваші;

вул. Урожайна;

вул. Михайла Козлова (раніше Матросова);

пров. Григурка;

пров. 1-й Північний;

пров. 2-й Північний;

пров. 3-й Північний;

Одеське шосе, 86- 101.

Крім цього, для виконання ремонтних робіт по вулиці Лазурна, 4А припинять водопостачання до 20.00 за адресами:

вул. Лазурна, 2-14 з буквами (парна сторона);

вул. Озерна, 1 - 11 з буквами (непарна сторона).

