Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    7 серпня, 2025

  • 27.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Архівне фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 7 серпня, деякі споживачі у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Зазначається, що через ремонтні роботи до 20.00 по вулиці Павла Скоропадського не буде води за адресами:

  • від проспекту Центрального до вулиці Адміральської;
  • від вулиці Маріупольської до вулиці Аркасівської.

Також внаслідок аварії по вулиці Микитенка, 14 перекрили водопостачання до 20.00 за адресами: 

  • вул. Микитенка;
  • вул. Олексія Кваші;
  • вул. Урожайна;
  • вул. Михайла Козлова (раніше Матросова);
  • пров. Григурка;
  • пров. 1-й Північний;
  • пров. 2-й Північний;
  • пров. 3-й Північний;
  • Одеське шосе, 86- 101.

Крім цього, для виконання ремонтних робіт по вулиці Лазурна, 4А припинять водопостачання до 20.00 за адресами:

  • вул. Лазурна, 2-14 з буквами (парна сторона);
  • вул. Озерна, 1 - 11 з буквами (непарна сторона).

Читайте також статтю «МикВісті» «Три роки без питної води: яким буде майбутній водогін для Миколаєва?»

Останні новини про: Відключення води

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
У центрі Миколаєва на два дні через ремонті роботи припинять водопостачання: адреси
Два райони Миколаєва до вечора залишилися без води
Реклама

Читайте також:

новини

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«А крім закону ними хтось опікується?», — жителька Миколаєва про сухі дерева у парку Перемоги

Світлана Іванченко
новини

Суднобудівний завод Миколаєва продає рефрижераторне судно, яке почали будувати 30 років тому

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області вперше провели операцію із вилучення тромбу з головного мозку: «Ми зробили так, щоб пацієнт не став інвалідом»

Юлія Бойченко
новини

У Києві голова району прогнав безхатьків, які спали в укритті: у відповідь почув матюки

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення води

Два райони Миколаєва до вечора залишилися без води
У центрі Миколаєва на два дні через ремонті роботи припинять водопостачання: адреси
Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

У Сєнкевича заявили, що після скарг миколаївців у «Казці» почистили басейн: «Отримали на горіхи, такого більше не буде»

1 день тому

У Миколаєві через несанкціоновані земельні роботи пошкодили газопровід — з-під землі вирвався стовп газу

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay