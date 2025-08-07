ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»
-
- Катерина Середа
-
•
-
13:15, 07 серпня, 2025
-
У Миколаєві хочуть списати дві громадські вбиральні, офіційно зазначені в документах як «вбиральні на 4 очка».
Відповідний проєкт рішення розміщено на сайті Миколаївської міськради.
Документ підготував департамент житлово-комунального господарства. Йдеться зокрема про:
-
вбиральню, розташовану між будинками №14 та №16 по проспекту Героїв України;
-
вбиральню на вулиці Лагерне поле, 5/3.
Згідно інформації, зазначеної у пояснювальній записці до проєкту рішення, обʼєкти «не відповідають цільовому призначенню».
Нагадаємо, у Миколаєві в парку Ліски затримали підрядників «Миколаївводоканалу», які скидали будівельне сміття разом із землею неподалік зеленої зони.
Останні новини про: Миколаївська міська рада
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.