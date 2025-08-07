ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Вбиральня у парку Перемоги в Миколаєві. Архівне фото МикВісті

У Миколаєві хочуть списати дві громадські вбиральні, офіційно зазначені в документах як «вбиральні на 4 очка».

Відповідний проєкт рішення розміщено на сайті Миколаївської міськради.

Документ підготував департамент житлово-комунального господарства. Йдеться зокрема про:

вбиральню, розташовану між будинками №14 та №16 по проспекту Героїв України;

вбиральню на вулиці Лагерне поле, 5/3.

Комунальники просять депутатів списати дві «вбиральні на 4 очка». Скриншот з офіційного проєкту рішення Миколаївської міськради

Згідно інформації, зазначеної у пояснювальній записці до проєкту рішення, обʼєкти «не відповідають цільовому призначенню».

