Опитування: 76% українців категорично проти «мирного плану» Росії
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
18:34, 07 серпня, 2025
-
76% українців категорично не погоджуються на мирні переговори за умовами Росії. Лише 17% респондентів допустили можливість згоди на такий варіант.
Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Найбільш прийнятним українці вважають умовний мирний план, запропонований Європою спільно з Україною — його підтримують 54%. У травні такий варіант схвалювали 51%. 30% респондентів виступають проти нього.
Умовний план США готові підтримати 39% українців, проте для 49% він залишається неприйнятним. Для порівняння: у травні проти нього були 62%.
Що передбачають ці три варіанти мирного плану?
- План Росії: скорочення української армії, відмова від НАТО, передача Росії Херсона, Запоріжжя, усієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Україна визнає ці території частиною Росії. США і Європа скасовують санкції проти Москви. Україна може рухатися до Європейського Союзу.
- План США: група країн Європи (без США) надає Україні гарантії безпеки. Росія зберігає окуповані території, США визнає Крим частиною РФ. Україна рухається до ЄС. США та Європа скасовують санкції.
- План Європи і України: Україна отримує гарантії безпеки від Європи та США. Росія зберігає окупацію, але Україна й світ це не визнають. Україна йде до ЄС, а США поступово послаблюють санкції після досягнення сталого миру.
У КМІС підкреслюють, що в усіх регіонах країни більшість людей проти умов, запропонованих Росією.
Опитування КМІС було проведено 23 липня - 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Всього було опитано 1022 респондентів у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.
Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для мирних планів, які розглядаються в цьому пресрелізі, реалізовувався експеримент і ми дізнавалися думку респондентів про один з трьох випадково відібраних мирних планів (для уникнення впливу ефекту порядку відповідей). Кожний мирний план оцінили 324-351 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 7,2%.
Нагадаємо, як свідчить інше опитування КМІС, 48% не підтримують жодних поступок у питанні територіальної цілісності країни. Щодо можливого офіційного визнання окремих територій частиною Росії, 68% респондентів висловилися проти. Лише 24% готові розглянути такий варіант, причому йдеться саме про окремі регіони, а не всі окуповані землі — позиції можуть суттєво відрізнятися залежно від конкретної території.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.