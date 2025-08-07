Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Опитування: 76% українців категорично проти «мирного плану» Росії

76% українців категорично проти «мирного плану» Росії. Фото: gettyimages76% українців категорично проти «мирного плану» Росії. Фото: gettyimages

76% українців категорично не погоджуються на мирні переговори за умовами Росії. Лише 17% респондентів допустили можливість згоди на такий варіант.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Найбільш прийнятним українці вважають умовний мирний план, запропонований Європою спільно з Україною — його підтримують 54%. У травні такий варіант схвалювали 51%. 30% респондентів виступають проти нього.

Умовний план США готові підтримати 39% українців, проте для 49% він залишається неприйнятним. Для порівняння: у травні проти нього були 62%.

Інфографіка КМІСІнфографіка КМІС

Що передбачають ці три варіанти мирного плану?

  • План Росії: скорочення української армії, відмова від НАТО, передача Росії Херсона, Запоріжжя, усієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Україна визнає ці території частиною Росії. США і Європа скасовують санкції проти Москви. Україна може рухатися до Європейського Союзу.
  • План США: група країн Європи (без США) надає Україні гарантії безпеки. Росія зберігає окуповані території, США визнає Крим частиною РФ. Україна рухається до ЄС. США та Європа скасовують санкції.
  • План Європи і України: Україна отримує гарантії безпеки від Європи та США. Росія зберігає окупацію, але Україна й світ це не визнають. Україна йде до ЄС, а США поступово послаблюють санкції після досягнення сталого миру.

У КМІС підкреслюють, що в усіх регіонах країни більшість людей проти умов, запропонованих Росією.

Опитування КМІС було проведено 23 липня - 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Всього було опитано 1022 респондентів у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для мирних планів, які розглядаються в цьому пресрелізі, реалізовувався експеримент і ми дізнавалися думку респондентів про один з трьох випадково відібраних мирних планів (для уникнення впливу ефекту порядку відповідей). Кожний мирний план оцінили 324-351 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 7,2%.

Нагадаємо, як свідчить інше опитування КМІС, 48% не підтримують жодних поступок у питанні територіальної цілісності країни. Щодо можливого офіційного визнання окремих територій частиною Росії, 68% респондентів висловилися проти. Лише 24% готові розглянути такий варіант, причому йдеться саме про окремі регіони, а не всі окуповані землі — позиції можуть суттєво відрізнятися залежно від конкретної території.

У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа вже погоджена
«Час завершувати війну», — Зеленський після розмови із канцлером Німеччини
Путін хоче не територій, а гарантії нерозширення НАТО: ЗМІ назвали головні вимоги до України
