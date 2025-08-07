Опитування: 76% українців категорично проти «мирного плану» Росії

76% українців категорично проти «мирного плану» Росії. Фото: gettyimages

76% українців категорично не погоджуються на мирні переговори за умовами Росії. Лише 17% респондентів допустили можливість згоди на такий варіант.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Найбільш прийнятним українці вважають умовний мирний план, запропонований Європою спільно з Україною — його підтримують 54%. У травні такий варіант схвалювали 51%. 30% респондентів виступають проти нього.

Умовний план США готові підтримати 39% українців, проте для 49% він залишається неприйнятним. Для порівняння: у травні проти нього були 62%.

Інфографіка КМІС

Що передбачають ці три варіанти мирного плану?

План Росії: скорочення української армії, відмова від НАТО, передача Росії Херсона, Запоріжжя, усієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Україна визнає ці території частиною Росії. США і Європа скасовують санкції проти Москви. Україна може рухатися до Європейського Союзу.

скорочення української армії, відмова від НАТО, передача Росії Херсона, Запоріжжя, усієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Україна визнає ці території частиною Росії. США і Європа скасовують санкції проти Москви. Україна може рухатися до Європейського Союзу. План США: група країн Європи (без США) надає Україні гарантії безпеки. Росія зберігає окуповані території, США визнає Крим частиною РФ. Україна рухається до ЄС. США та Європа скасовують санкції.

група країн Європи (без США) надає Україні гарантії безпеки. Росія зберігає окуповані території, США визнає Крим частиною РФ. Україна рухається до ЄС. США та Європа скасовують санкції. План Європи і України: Україна отримує гарантії безпеки від Європи та США. Росія зберігає окупацію, але Україна й світ це не визнають. Україна йде до ЄС, а США поступово послаблюють санкції після досягнення сталого миру.

У КМІС підкреслюють, що в усіх регіонах країни більшість людей проти умов, запропонованих Росією.

Опитування КМІС було проведено 23 липня - 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Всього було опитано 1022 респондентів у віці 18 років і старше, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для мирних планів, які розглядаються в цьому пресрелізі, реалізовувався експеримент і ми дізнавалися думку респондентів про один з трьох випадково відібраних мирних планів (для уникнення впливу ефекту порядку відповідей). Кожний мирний план оцінили 324-351 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 7,2%.

Нагадаємо, як свідчить інше опитування КМІС, 48% не підтримують жодних поступок у питанні територіальної цілісності країни. Щодо можливого офіційного визнання окремих територій частиною Росії, 68% респондентів висловилися проти. Лише 24% готові розглянути такий варіант, причому йдеться саме про окремі регіони, а не всі окуповані землі — позиції можуть суттєво відрізнятися залежно від конкретної території.