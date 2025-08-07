Вже 39 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Кількість автобусів зросла майже вдвічі: директор «Миколаївпастранс» відзвітував за рік роботи на посаді

Керівник «Миколаївпастранс» відзвітував про рік роботи. Фото: КП «Миколаївпастранс»Керівник «Миколаївпастранс» відзвітував про рік роботи. Фото: КП «Миколаївпастранс»

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» прозвітував про перший рік своєї роботи. За його словами, за 12 місяців команді вдалося покращити роботу міського транспорту, розширити маршрути, оновити внутрішню інфраструктуру підприємства та запровадити низку соціальних ініціатив.

Про це він написав у своєму дописі на сторінці в Facebook.

Посадовець серед основних досягнень за рік назвав збільшення кількості автобусів на маршрутах — з 21 до 38, що дозволило забезпечити більшу кількість рейсів для миколаївців.

Підприємство укомплектувало штат водіїв та водійок. У автобусах встановили термінали для безготівкового розрахунку, що підвищило зручність та прозорість оплати.

Реклама

Крім того, було продовжено маршрут №79 до Варварівки — одного з найвіддаленіших районів міста.

На підприємстві також створили власну ремонтну дільницю, а також для працівників облаштували роздягальні, душові та побутові приміщення.

Також «Миколаївпастранс» реалізував низку соціальних ініціатив, повʼязаних зокрема із допомогою родинам військовополонених та зниклих безвісти захисників, дітям та людям з інвалідністю.

— Допомога ЗСУ — передали автомобіль, допомагали з ремонтом на базі підприємства, передавали змінні частини автобусів. Цей рік був про команду, виклики, відповідальність і результат. Дякую кожному працівнику «Миколаївпастранс» за роботу, а миколаївцям — за довіру. Далі буде, — підсумував директор.

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у серпні влада планує запустити новий автобусний маршрут до мікрорайону Велика Корениха.

