Аграрії на Херсонщині вже зібрали понад 165 тисяч тонн врожаю

На Херсонщині аграрії вже зібрали понад 165 тисяч тонн врожаю. Фото: МОСТ

У Херсонській області аграрії вже зібрали понад 165 тисяч тонн сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив перший заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

Він зазначив, що зібрали 100 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 11 тисяч тонн технічних культур, понад 30 тисяч тонн овочів, 13 тисяч тонн картоплі та майже 11 тисяч тонн динь і кавунів.

«Попри погодні катаклізми та російські обстріли, аграрії щодня виходять у поле і працюють на рідній землі. Особлива подяка нашим фермерам — за їхню щоденну роботу та витримку», — зазначив Дмитро Бутрій.

Нагадаємо, цього року на Херсонщині також зібрали перші 500 тонн кавунів та понад 46 тисяч тонн зернових культур.

Минулого року на Херсонщині було засіяно понад тисячу гектарів баштанними культурами, а врожай зріс із 3 тисяч тонн у 2023 році до 22,5 тисяч тонн у 2024 році. Такий високий попит на херсонські кавуни стимулює фермерів розширювати посіви.