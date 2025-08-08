У Миколаєві суд оштрафував керівника полтавської фірми на понад ₴350 тис. за незаконний експорт зерна

Центральний районний суд міста Миколаєва визнав винним у порушенні митного законодавства директора полтавської фірми. За рішенням суду, чоловік має сплатити штраф у розмірі 351 тисячі гривень, а також компенсувати вартість незаконно вивезеної продукції — понад 702 тисячі гривень.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Згідно матеріалів слідства, у лютому 2023 року компанія експортувала за межі митної території України 96 тонн зернових культур. Вартість продукції становила понад 700 тисяч гривень.

Однак під час перевірки з’ясувалося, що ліцензія на експорт була отримана ТОВ із використанням підроблених даних. Зокрема, підприємство, зазначене як виробник товару, фактично не мало жодного стосунку до полтавської фірми.

У судовому засіданні представник митниці підтвердив викладені в протоколі порушення. Суд визнав винним обвинуваченого в адміністративному правопорушенні за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

На чоловіка наклали штраф в розмірі 351 тисячі гривень. Окрім штрафу, з керівника стягнули й вартість незаконно експортованого товару — 702 117 гривень.

