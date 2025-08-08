Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    8 серпня, 2025

  • 28.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 28.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві суд оштрафував керівника полтавської фірми на понад ₴350 тис. за незаконний експорт зерна

Центральний районний суд міста Миколаєва визнав винним у порушенні митного законодавства директора полтавської фірми. За рішенням суду, чоловік має сплатити штраф у розмірі 351 тисячі гривень, а також компенсувати вартість незаконно вивезеної продукції — понад 702 тисячі гривень.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Згідно матеріалів слідства, у лютому 2023 року компанія експортувала за межі митної території України 96 тонн зернових культур. Вартість продукції становила понад 700 тисяч гривень.

Однак під час перевірки з’ясувалося, що ліцензія на експорт була отримана ТОВ із використанням підроблених даних. Зокрема, підприємство, зазначене як виробник товару, фактично не мало жодного стосунку до полтавської фірми.

У судовому засіданні представник митниці підтвердив викладені в протоколі порушення. Суд визнав винним обвинуваченого в адміністративному правопорушенні за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

На чоловіка наклали штраф в розмірі 351 тисячі гривень. Окрім штрафу, з керівника стягнули й вартість незаконно експортованого товару — 702 117 гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві Центральний суд арештував водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП біля Ракового.

Останні новини про: Суд

Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді
На Одещині чоловік двічі відмовився брати повістки: його оштрафували
Справа Князєва: у ВАКСі дивились записи з передачі грошей, які перед затриманням приніс миколаївський ексдепутат Горбуров
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині зупинили понад 300 кримінальних справ через мобілізацію

Світлана Іванченко
новини

Мешканці багатоповерхівки у Миколаєві, де вибухнув газ, не знають, коли отримають обіцяну компенсацію після демонтажу підʼїзду

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину

Світлана Іванченко
новини

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Суд

Справа Князєва: у ВАКСі дивились записи з передачі грошей, які перед затриманням приніс миколаївський ексдепутат Горбуров
На Одещині чоловік двічі відмовився брати повістки: його оштрафували
Двоє суддів з Миколаєва претендують на посади в Конституційному суді

«Дбаємо з любов’ю»: у Миколаєві КП «Парки» обрізає унікальний 170-річний дуб

Мешканці багатоповерхівки у Миколаєві, де вибухнув газ, не знають, коли отримають обіцяну компенсацію після демонтажу підʼїзду

6 годин тому

На Миколаївщині кількість пропозицій оренди житла за місяць впала на третину

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay