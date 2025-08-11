Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    11 серпня, 2025

В Україні продажі електромобілів зросли майже на 50%

Електромобіль. Фото: StockCakeЕлектромобіль. Фото: StockCake

У липні 2025 року українці придбали понад 7000 електротранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — це на 47% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Більшість продажів припала на легкові авто —  6849 одиниць. З них 1587 —  це нові транспортні засоби (+62%), а 5262 —  уживані (+42%).

Минулого місяця також зареєстрували 176 комерційних електромобілів, з яких лише 20 були новими. Для порівняння, у липні 2024 року серед 103 зареєстрованих комерційних BEV новими були лише шість авто.

Найпопулярніші нові електромобілі липня:

  • BYD Song Plus EV —  384 авто;

  • Honda eNS1 — 206 авто;

  • Volkswagen ID.UNYX —  131 авто;

  • Zeekr 7X —  104 авто;

  • Audi Q4 e-tron —  89 авто.

Лідери серед імпортованих уживаних електромобілів:

  • Tesla Model Y —  733 авто;

  • Tesla Model 3 —  567 авто;

  • Nissan Leaf —  522 авто;

  • Kia Niro EV —  265 авто;

  • Hyundai Kona Electric —  226 авто.

Нагадаємо, у червні Миколаєві встановили ще три нові зарядні станції для електромобілів. Наразі загальна кількість зарядних станцій у різних районах міста зросла до 23.

Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Катерина Середа
Альона Коханчук
Аліса Мелік-Адамян
Аліса Мелік-Адамян

