В Україні продажі електромобілів зросли майже на 50%
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
21:38, 11 серпня, 2025
-
У липні 2025 року українці придбали понад 7000 електротранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — це на 47% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Більшість продажів припала на легкові авто — 6849 одиниць. З них 1587 — це нові транспортні засоби (+62%), а 5262 — уживані (+42%).
Минулого місяця також зареєстрували 176 комерційних електромобілів, з яких лише 20 були новими. Для порівняння, у липні 2024 року серед 103 зареєстрованих комерційних BEV новими були лише шість авто.
Найпопулярніші нові електромобілі липня:
-
BYD Song Plus EV — 384 авто;
-
Honda eNS1 — 206 авто;
-
Volkswagen ID.UNYX — 131 авто;
-
Zeekr 7X — 104 авто;
-
Audi Q4 e-tron — 89 авто.
Лідери серед імпортованих уживаних електромобілів:
-
Tesla Model Y — 733 авто;
-
Tesla Model 3 — 567 авто;
-
Nissan Leaf — 522 авто;
-
Kia Niro EV — 265 авто;
-
Hyundai Kona Electric — 226 авто.
Нагадаємо, у червні Миколаєві встановили ще три нові зарядні станції для електромобілів. Наразі загальна кількість зарядних станцій у різних районах міста зросла до 23.
Останні новини про: Бізнес та економіка
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.