В Україні продажі електромобілів зросли майже на 50%

Електромобіль. Фото: StockCake

У липні 2025 року українці придбали понад 7000 електротранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — це на 47% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Більшість продажів припала на легкові авто — 6849 одиниць. З них 1587 — це нові транспортні засоби (+62%), а 5262 — уживані (+42%).

Минулого місяця також зареєстрували 176 комерційних електромобілів, з яких лише 20 були новими. Для порівняння, у липні 2024 року серед 103 зареєстрованих комерційних BEV новими були лише шість авто.

Найпопулярніші нові електромобілі липня:

BYD Song Plus EV — 384 авто;

Honda eNS1 — 206 авто;

Volkswagen ID.UNYX — 131 авто;

Zeekr 7X — 104 авто;

Audi Q4 e-tron — 89 авто.

Лідери серед імпортованих уживаних електромобілів:

Tesla Model Y — 733 авто;

Tesla Model 3 — 567 авто;

Nissan Leaf — 522 авто;

Kia Niro EV — 265 авто;

Hyundai Kona Electric — 226 авто.

Нагадаємо, у червні Миколаєві встановили ще три нові зарядні станції для електромобілів. Наразі загальна кількість зарядних станцій у різних районах міста зросла до 23.