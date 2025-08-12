Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Одесі та області під час хвилини мовчання зупинятиметься весь транспорт

Щодня на Одещині все зупинятиметься на хвилину памʼяті. Фото: Суспільне Одеса, для ілюстраціїЩодня на Одещині все зупинятиметься на хвилину памʼяті. Фото: Суспільне Одеса, для ілюстрації

Відсьогодні щодня о 9:00 мешканці Одеської області зупинятимуться на хвилину мовчання, щоб вшанувати пам’ять загиблих військових і мирних жителів, яких забрала війна. Це стосується всіх — пішоходів, водіїв, працівників підприємств та установ.

Про це 12 серпня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він нагадав, що така хвилина мовчання передбачена указом Президента з березня 2022 року, і закликав не сприймати її як формальність. За його словами, це знак єдності, вдячності та пам’яті про тих, хто віддав життя за свободу України.

«Не може бути жодних «забули», «не почули», «ми були зайняті». Якщо у вас вистачає часу на каву, розмови чи телефон, значить вистачить і на одну найважливішу хвилину тиші», — написав Олег Кіпер.

Нагадаємо, раніше громадська організація «Об’єднання матерів і дружин Захисників України» закликала українців дотримуватись щоденної «хвилини мовчання» по загиблим. Зокрема, вони створили соціальний ролик, спрямований на привернення уваги до загальнонаціональної «хвилини мовчання» та важливості її дотримання.

Останні новини про: Одеса

В Одесі обвалилося перекриття у житловому будинку, в квартирах заблокувало людей
В Одесі судитимуть чоловіків, яких підозрюють у переправлені військових за кордон за ₴12 тис.
В Одесі чоловіка підозрюють у продажі зброї та вибухівки
Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
новини

Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
У мерії Південноукраїнська почали службове розслідування через поновлення на посаді ексвіцемера та виплати йому компенсації

В Очакові витратять ₴14 млн на капітальний ремонт водопроводу

56 хвилин тому

У Миколаєві планують висадити 310 нових дерев: їх закуплять за мільйон гривень

Альона Коханчук

