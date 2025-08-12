В Одесі та області під час хвилини мовчання зупинятиметься весь транспорт

Щодня на Одещині все зупинятиметься на хвилину памʼяті. Фото: Суспільне Одеса, для ілюстрації

Відсьогодні щодня о 9:00 мешканці Одеської області зупинятимуться на хвилину мовчання, щоб вшанувати пам’ять загиблих військових і мирних жителів, яких забрала війна. Це стосується всіх — пішоходів, водіїв, працівників підприємств та установ.

Про це 12 серпня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він нагадав, що така хвилина мовчання передбачена указом Президента з березня 2022 року, і закликав не сприймати її як формальність. За його словами, це знак єдності, вдячності та пам’яті про тих, хто віддав життя за свободу України.

«Не може бути жодних «забули», «не почули», «ми були зайняті». Якщо у вас вистачає часу на каву, розмови чи телефон, значить вистачить і на одну найважливішу хвилину тиші», — написав Олег Кіпер.

Нагадаємо, раніше громадська організація «Об’єднання матерів і дружин Захисників України» закликала українців дотримуватись щоденної «хвилини мовчання» по загиблим. Зокрема, вони створили соціальний ролик, спрямований на привернення уваги до загальнонаціональної «хвилини мовчання» та важливості її дотримання.