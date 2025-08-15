Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 29.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Південний офіс «Лісів України» планує за ₴2 млн встановити мангали, лавки та атракціони у лісництві на Миколаївщині

Рекреаційна зона на території Миколаївської області. Фото: Суспільне МиколаївРекреаційна зона на території Миколаївської області. Фото: Суспільне Миколаїв

У Баштанському районі Миколаївської області планують облаштувати рекреаційну зону для відпочинку. На це витратять 2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Філія «Південний лісовий офіс» держпідприємства «Ліси України» без проведення торгів вже уклала договір з приватним підприємцем Захарченко Михайлом Юрійовичем. Він зареєстрований як ФОП майже ва роки — з 24 листопада 2023 року, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Михайло Захарченко має 32 види діяльності, основний з яких — вирощування зернових культур. Серед інших також є лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, будівництво житлових і нежитлових будівель.

У 2025 році отримав підрядів на 2 мільйона гривень, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Усі від філії «Південний лісовий офіс» держпідприємства «Ліси України».

Підрядник, згідно укладеного договору, повинен буде облаштувати рекреаційну зону до 31 жовтня 2025 року: встановити альтанку, вбиральню, мангальну зону, огорожу, тротуарну доріжку, лавочки, смітники, пожежний щит, стіл зі стільцями, атракціон дитячий, атракціон спортивний, газон, висадити насадження тощо.

Привіт! Я — Юлія Бойченко, авторка цього матеріалу.

Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.

Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.

Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.

Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Юлія Бойченко

Варто зазначити, що на якій саме території облаштовуватимуть зону відпочинку невідомо. В укладеному договорі зазначається, що це зона «лісового фонду» Баштанського надлісництва. Однак до неї належать не тільки ліси, це можуть бути лісові дороги, поля під залісення, землі під будівлями, спорудами та рекреаційними пунктами, а також болота, водойми, розташовані в межах лісництва.

Нагадаємо, на розмінування лісів Миколаївської області знадобиться не менше 10 років.

Останні новини про: Ліси України

Держгоспліси відмовились від 12,9 га мисливських угідь на Миколаївщині
На Миколаївщині та Одещині восени висадили 23 млн дерев в нових лісах
Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду
Реклама

Читайте також:

новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Ліси України

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду
На Миколаївщині та Одещині восени висадили 23 млн дерев в нових лісах
Держгоспліси відмовились від 12,9 га мисливських угідь на Миколаївщині

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

2 години тому

«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay