Південний офіс «Лісів України» планує за ₴2 млн встановити мангали, лавки та атракціони у лісництві на Миколаївщині

Рекреаційна зона на території Миколаївської області. Фото: Суспільне Миколаїв

У Баштанському районі Миколаївської області планують облаштувати рекреаційну зону для відпочинку. На це витратять 2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Філія «Південний лісовий офіс» держпідприємства «Ліси України» без проведення торгів вже уклала договір з приватним підприємцем Захарченко Михайлом Юрійовичем. Він зареєстрований як ФОП майже ва роки — з 24 листопада 2023 року, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Михайло Захарченко має 32 види діяльності, основний з яких — вирощування зернових культур. Серед інших також є лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, будівництво житлових і нежитлових будівель.

У 2025 році отримав підрядів на 2 мільйона гривень, свідчать дані аналітичної системи YouControl. Усі від філії «Південний лісовий офіс» держпідприємства «Ліси України».

Підрядник, згідно укладеного договору, повинен буде облаштувати рекреаційну зону до 31 жовтня 2025 року: встановити альтанку, вбиральню, мангальну зону, огорожу, тротуарну доріжку, лавочки, смітники, пожежний щит, стіл зі стільцями, атракціон дитячий, атракціон спортивний, газон, висадити насадження тощо.

Варто зазначити, що на якій саме території облаштовуватимуть зону відпочинку невідомо. В укладеному договорі зазначається, що це зона «лісового фонду» Баштанського надлісництва. Однак до неї належать не тільки ліси, це можуть бути лісові дороги, поля під залісення, землі під будівлями, спорудами та рекреаційними пунктами, а також болота, водойми, розташовані в межах лісництва.

Нагадаємо, на розмінування лісів Миколаївської області знадобиться не менше 10 років.