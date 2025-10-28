На Миколаївщині та Одещині встановлять п’ять модульних офісів для лісничих вартістю ₴5,7 млн

Дизайн проєкт модульного офісу. Фото з тендерної документації у системі ProZorro

На Миколаївщині встановлять чотири модульні офіси лісничих в різних районах області.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Філія «Південний лісовий офіс» підприємства «Ліси України» планує придбати п’ять модульних будівель вартістю 5 мільйонів 798 тисяч 541 гривня. Чоти з них встановлять на Миколаївщині та ще один в Одеській області.

Скриншот тендеру у системі ProZorro

Місце поставки:

місто Миколаїв

Первомайський район, село Новопавлівка

Вознесенський район, село Доманівка

Вознесенський район, селище Веселинове

Одеська область, Роздільнянський район, місто Роздільна

Кожен офіс — це модульна будівля із матеріалів, стійких до гниття, шкідників та вологи. Каркас та опорні елементи мають бути оброблені вогнебіозахистом та мати утеплення. У приміщеннях облаштовані паро- та гідроізоляційні шари, ізольована підлога, оздоблення OSB-плитами, лінолеумом та ЛДСП.

Дизайн проєкт модульного офісу. Фото з тендерної документації у системі ProZorro

У кожному офісі буде базовий набір меблів: шафи, столи, крісла та двомісний диван, а також електромережа, освітленням, LED-підсвічуванням і кондиціонером, який працює в режимах охолодження, обігріву та вентиляції.

Дизайн проєкт модульного офісу. Фото з тендерної документації у системі ProZorro

Монтаж включає підготовку майданчика, встановлення фундаменту з оцинкованих геошурупів, доставку, збирання, підключення до мереж та завершальні роботи.

У Південному лісовому офісі повідомили «МикВісті», що ці модульні споруди будуть використовуватись як офіси лісничих та їхніх помічників. У відомстві пояснили, що закупівля має на меті зменшити витрати на утримання старих будівель і водночас створити комфортні умови для працівників.

«Ці модульні будинки будуть встановлюватись у лісництвах. Чому ми так робимо? Тому що ті двоповерхові будівлі, які є наразі у лісництвах, там немає сенсу сидіти. Дорожче їх обслуговувати, ніж закупити модульні будинки для наших лісничих. Це буде більш економічно вигідно», — розповіли в пресслужбі.

Також у відомстві зазначили, що така закупівля проводиться вперше.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

«Зі сторони нашої філії, то така закупівля вперше. Нам треба, щоб було економічніше і більше розвивати наші лісництва. Тому вирішили закупляти модульні будинки для лісничих та їхніх помічників, щоб вони там виконувати свою паперову роботу», — додали у Південному лісовому офісі.

Нагадаємо, що на Миколаївщині станом на вересень відкрили 19 рекреаційних пунктів «Лісовичок». Після встановлення двох із них у передмісті Миколаєва зменшилась кількість пожеж.

Крім того, філія «Південний лісовий офіс» держпідприємства «Ліси України» у серпні уклала договори на облаштування трьох рекреаційних пунктів для відпочинку на Миколаївщині. Їх вартість склала 6,2 мільйона гривень.

Зазначимо, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік. Щодня рятувальники ліквідовують близько 40 пожеж на відкритих територіях.

В Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону підрахували збитки, які пожежі завдали екології Миколаївської області за «пожежонебезпечний період» з квітня 2025 року — 1,36 мільярда гривень.

Також читайте статтю «МикВісті»: «Лісу фактично вже немає». Чому Миколаївщину охопили пожежі та як це впливає на екологію?»