В лісах Миколаївщини облаштували 19 зон відпочинку з мангалами

На Миколаївщині станом на вересень відкрили 19 рекреаційних пунктів «Лісовичок». Після встановлення двох із них у передмісті Миколаєва зменшилась кількість пожеж

Про це повідомили у філії «Південного лісового офісу» держпідприємства «Ліси України» у відповіді на запит «МикВісті».

Лісівники зазначають, що «Баловно-Матвіївське» урочище у передмісті Миколаєва, площа якого 578 гектари, має високий рівень пожежної небезпеки. Понад 80% насаджень складають хвойні ліси, які легко займаються. До цього додавались фактори: близькість міста, дороги, залізниця та велика кількість відпочивальників.

Зазначається, що в урочищі за 2023-2024 роки зафіксували 12 пожеж площею 5,41 гектара. Однак, як наголошують у «Південному лісовому офісі», після появи рекреаційних пунктів кількість займань зменшилась. У 2025 році виникла лише одна пожежа, що охопила 0,9 гектара.

«На суттєве зменшення випадків загорянь у лісовому масиві вплинуло те, що рекреаційний пункт «Лісовичок» фактично зменшив навантаження місцево-го населення на ліс, забезпечивши потреби населення у комфортних та безпечних місцях для відпочинку», — впевнені у лісництві.

Нагадаємо, що філія «Південний лісовий офіс» держпідприємства «Ліси України» у серпні уклала договори на облаштування трьох рекреаційних пунктів для відпочинку на Миколаївщині. Їх вартість склала 6,2 мільйона гривень.

Зазначимо, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік. Щодня рятувальники ліквідовують близько 40 пожеж на відкритих територіях.

В Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону підрахували збитки, які пожежі завдали екології Миколаївської області за «пожежонебезпечний період» з квітня 2025 року — 1,36 мільярда гривень.

