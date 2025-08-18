На Херсонщині у новому навчальному році планують запустити 15 шкіл у змішаному форматі. Фото ілюстративне: DREAM

У новому навчальному році на правобережній частині Херсонщини планують запустити 15 шкіл, які працюватимуть у змішаному форматі.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Він нагадав, що торік у регіоні функціонували лише 6 шкіл у 6 населених пунктах області. Саме тому Херсонська ОВА поставила собі за мету збільшити вдвічі кількість закладів освіти, які б працювали у змішаному форматі.

— Минулого навчального року тільки 6 шкіл мали змогу навчати у змішаній формі — це онлайн, офлайн, коли зранку одна частина дітей навчається, після обіду — інша. Це було в 6 населених пунктах. Наразі у нас є план запустили вже 15 шкіл з підземними сховищами, де діти зможуть навчатися, — зазначив Толоконніков.

Посадовець наголосив, що в області продовжують відновлювати навчальні заклади й облаштовувати нові укриття. Це необхідно, аби компенсувати освітні втрати дітей, спричинені як пандемією COVID-19, так і повномасштабним вторгненням Росії.

На Херсонщині у новому навчальному році планують запустити 15 шкіл у змішаному форматі. Фото: скриншот з ефіру телемарафону "Єдині новини"

