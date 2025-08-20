Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У «Резерв+» з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою

Застосунок Міноборони «Резерв+». Фото: «МикВісті»Застосунок Міноборони «Резерв+». Фото: «МикВісті»

У застосунку «Резерв+» тепер можна онлайн сплатити штраф за порушення правил військового обліку після зміни місця проживання.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Щоб сплатити штраф, необхідно:

  • завантажити застосунок «Резерв+»;

  • у розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення;

  • протягом трьох днів ТЦК розгляне заяву та надішле постанову.

Після цього з’явиться можливість сплатити половину штрафу — 8 500 гривень. Це потрібно зробити протягом 20 днів. Якщо прострочити термін, доведеться сплатити повну суму — 17 тисяч гривень, а ще через 20 днів штраф подвоїться — до 34 тисяч гривень.

«У разі ігнорування штрафу протягом 40 днів справа буде передана до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна чи транспорту та внесення особи до Єдиного реєстру боржників», — зазначили у Міноборони.

Також повідомляється, що після сплати штрафу червона стрічка з попередженням у застосунку зникне. Водночас це не звільняє від обов’язку виконувати вимоги військового обліку.

Крім того, у Міноборони анонсували, що до кінця серпня в «Резерв+» з’являться всі інші види порушень правил військового обліку, за які також можна буде сплатити штраф.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацювала функція онлайн-оплати штрафів. Військовозобов’язані, які не оновили свої персональні дані до 16 липня 2024 року, тепер можуть сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень — це половина від повної суми.

