Приклад мужності, сили духу та безбар'єрності: історія ветерана Сергія Звєкова з Арбузинської громади
- Пресреліз
•
- Пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації
-
•
-
19:45, 22 серпня, 2025
-
Наприкінці 2022 року Сергій Звєков був мобілізований до лав Збройних Сил України. Як і тисячі українців, він став на захист своєї країни. Під час виконання бойових завдань отримав тяжке поранення і втратив ногу. Такі удари долі могли б зламати будь-кого. Але не Сергія.
Його внутрішня сила й любов до життя допомогли вистояти. Він не дозволив болю та обставинам зупинити себе, розповідають в Миколаївській ОВА з посиланням на Арбузинську сільраду.
2 грудня 2024 року Сергій повернувся до рідного колективу комунального закладу дошкільної освіти «Пролісок». Тут він працює робітником з обслуговування й доводить, що справжня цінність людини – у її силі духу, працьовитості та щирості.
Колеги кажуть: Сергій завжди відповідально виконує роботу, допомагає іншим, дарує усмішку і гарний настрій. Особливо тепло він спілкується з дітьми, які бачать у ньому приклад доброти й незламності.
Попри складнощі, Сергій не полишив й активного життя. Він – спортсмен, футболіст команди Pokrova Lviv AMP, яка об’єднує людей, сильних духом. Кожне тренування, кожен матч для нього – доказ того, що обмежень не існує, якщо в серці живе мрія.
«Сергій показує нам, що після найважчих випробувань можна знову бігти вперед – до мрій і перемог», – кажуть його друзі-спортсмени.
Сам Сергій переконаний: працювати – це означає жити повноцінно, відчувати свою потрібність.
«Я маю можливість працювати та брати активну участь у суспільному житті, не відчуваючи себе ізольованим. Працювати – значить жити повноцінно, відчуваю себе потрібним», – ділиться він.
Його слова стають дороговказом для всієї громади: безбар’єрність – це не лише доступність інфраструктури. Це ще й можливість реалізувати себе у професії, спорті, творчості, у щоденному житті.
Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).
Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації
Останні новини про: безбар'єрність
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.