Приклад мужності, сили духу та безбар'єрності: історія ветерана Сергія Звєкова з Арбузинської громади

Наприкінці 2022 року Сергій Звєков був мобілізований до лав Збройних Сил України. Як і тисячі українців, він став на захист своєї країни. Під час виконання бойових завдань отримав тяжке поранення і втратив ногу. Такі удари долі могли б зламати будь-кого. Але не Сергія.

Його внутрішня сила й любов до життя допомогли вистояти. Він не дозволив болю та обставинам зупинити себе, розповідають в Миколаївській ОВА з посиланням на Арбузинську сільраду.

2 грудня 2024 року Сергій повернувся до рідного колективу комунального закладу дошкільної освіти «Пролісок». Тут він працює робітником з обслуговування й доводить, що справжня цінність людини – у її силі духу, працьовитості та щирості.

Історія ветерана Сергія Звєкова з Арбузинської громади, фото: Миколаївська ОВА Історія ветерана Сергія Звєкова з Арбузинської громади, фото: Миколаївська ОВА

Колеги кажуть: Сергій завжди відповідально виконує роботу, допомагає іншим, дарує усмішку і гарний настрій. Особливо тепло він спілкується з дітьми, які бачать у ньому приклад доброти й незламності.

Попри складнощі, Сергій не полишив й активного життя. Він – спортсмен, футболіст команди Pokrova Lviv AMP, яка об’єднує людей, сильних духом. Кожне тренування, кожен матч для нього – доказ того, що обмежень не існує, якщо в серці живе мрія.

«Сергій показує нам, що після найважчих випробувань можна знову бігти вперед – до мрій і перемог», – кажуть його друзі-спортсмени.

Сам Сергій переконаний: працювати – це означає жити повноцінно, відчувати свою потрібність.

«Я маю можливість працювати та брати активну участь у суспільному житті, не відчуваючи себе ізольованим. Працювати – значить жити повноцінно, відчуваю себе потрібним», – ділиться він.

Його слова стають дороговказом для всієї громади: безбар’єрність – це не лише доступність інфраструктури. Це ще й можливість реалізувати себе у професії, спорті, творчості, у щоденному житті.