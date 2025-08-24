Морпіхи за допомогою дронів встановили прапор України на окупованій Херсонщині
Марія Хаміцевич
10:12, 24 серпня, 2025
Українські морські піхотинці підняли державний прапор на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Як повідомили в Силах оборони Півдня, це зробив екіпаж ударних дронів батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти.
Військові опублікували відео з моментом встановлення прапора та наголосили: це символ незламності й рішучості українців.
Нагадаємо, раніше українські військові знищили катер Чорноморського флоту РФ, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонської області.
