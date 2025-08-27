На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно
На пляжах Одеси через «цвітіння» Чорного моря накопичилися водорості, але експерти запевняють, що морська вода безпечна для відпочивальників.
Про це повідомили в Держекоінспекції.
Експерти міністерства охорони здоров’я відібрали проби морської води на восьми міських пляжах, і всі вони відповідають чинним гігієнічним нормам. Санітарно-хімічні дослідження ще тривають.
Зокрема перевірили пляжі: «Ланжерон», «Отрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10,13, 16 станції Великого Фонтану.
В той же час, Український науковий центр екології моря підтвердив явище «цвітіння» води, спричинене активним розвитком діатомових та ціанопрокаріотних водоростей. Науковці також зафіксували підвищений вміст органічного азоту й фосфору через збільшення біомаси.
Тим часом, КП «Узбережжя Одеси» очищує пляжі від водоростей, особливо приділяючи увагу Інклюзивному пляжу. Для цього використовується спеціальна техніка, а зібрані водорості вивозять на утилізацію, щоб зменшити ризики вторинного забруднення.
Екологи запевнили, що контроль за станом морської води проводять регулярно і спільно з науковцями та міськими службами.
