На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно

Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Ілюстративне фото «МикВісті»

На пляжах Одеси через «цвітіння» Чорного моря накопичилися водорості, але експерти запевняють, що морська вода безпечна для відпочивальників.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Експерти міністерства охорони здоров’я відібрали проби морської води на восьми міських пляжах, і всі вони відповідають чинним гігієнічним нормам. Санітарно-хімічні дослідження ще тривають.

Зокрема перевірили пляжі: «Ланжерон», «Отрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10,13, 16 станції Великого Фонтану.

В той же час, Український науковий центр екології моря підтвердив явище «цвітіння» води, спричинене активним розвитком діатомових та ціанопрокаріотних водоростей. Науковці також зафіксували підвищений вміст органічного азоту й фосфору через збільшення біомаси.

Тим часом, КП «Узбережжя Одеси» очищує пляжі від водоростей, особливо приділяючи увагу Інклюзивному пляжу. Для цього використовується спеціальна техніка, а зібрані водорості вивозять на утилізацію, щоб зменшити ризики вторинного забруднення.

Екологи запевнили, що контроль за станом морської води проводять регулярно і спільно з науковцями та міськими службами.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?»