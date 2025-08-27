Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    27 серпня, 2025

  • 26°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 26° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На узбережжі Одеси «цвіте» море: комунальники прибирають водорості, а екологи запевняють, що купатися безпечно

Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Ілюстративне фото «МикВісті»Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Ілюстративне фото «МикВісті»

На пляжах Одеси через «цвітіння» Чорного моря накопичилися водорості, але експерти запевняють, що морська вода безпечна для відпочивальників. 

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Експерти міністерства охорони здоров’я відібрали проби морської води на восьми міських пляжах, і всі вони відповідають чинним гігієнічним нормам. Санітарно-хімічні дослідження ще тривають.

Зокрема перевірили пляжі: «Ланжерон», «Отрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10,13, 16 станції Великого Фонтану. 

В той же час, Український науковий центр екології моря підтвердив явище «цвітіння» води, спричинене активним розвитком діатомових та ціанопрокаріотних водоростей. Науковці також зафіксували підвищений вміст органічного азоту й фосфору через збільшення біомаси.

Тим часом, КП «Узбережжя Одеси» очищує пляжі від водоростей, особливо приділяючи увагу Інклюзивному пляжу. Для цього використовується спеціальна техніка, а зібрані водорості вивозять на утилізацію, щоб зменшити ризики вторинного забруднення.

Екологи запевнили, що контроль за станом морської води проводять регулярно і спільно з науковцями та міськими службами.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?»

Останні новини про: Одеса

В Одесі пройшла перша зустріч у форматі Україна-Бенілюкс: головні домовленості
В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження
Бельгія, Нідерланди та Люксембург виділять €2 млн для протезного центру в Одесі
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

Світлана Іванченко
новини

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження

Світлана Іванченко
новини

«Показушна історія», — Сєнкевич прокоментував дії правоохоронців через обшуки в мерії Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Бельгія, Нідерланди та Люксембург виділять €2 млн для протезного центру в Одесі
В Одесі середній чек у ресторанах зріс на 17%, — дослідження
В Одесі пройшла перша зустріч у форматі Україна-Бенілюкс: головні домовленості

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

3 години тому

Депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати кордон, — Свириденко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay