Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    13 серпня, 2025

  • 27°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі масово «цвіте» море: екологи говорять про перевищення шкідливих речовин

Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Ілюстративне фото «МикВісті»Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Ілюстративне фото «МикВісті»

В останні тижні на одеському узбережжі спостерігається масове скупчення водоростей, які хвилями прибиває до пляжів. Вода у прибережній зоні набуває зеленого, жовтуватого або коричневого відтінку.

Держекоінспекція відібрала проби морської води в місцях найбільшого скупчення водоростей. Аналізи виявили перевищення допустимих показників.

Зокрема, завислі речовини — у 1,5 рази вище норми, що знижує прозорість води та погіршує фотосинтез рослин. А також азот амонійний — у 5,5 раза вище норми. Це токсична сполука, яка утворюється під час розкладання органіки та особливо небезпечна за високої температури й низького рівня кисню.

Екологи пояснюють, що надлишок поживних речовин у воді запускає процес евтрофікації — так зване «цвітіння» моря, яке призводить до дефіциту кисню та погіршення стану морської екосистеми.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Ракета летить 1 хвилину. Ми не встигнемо добігти до укриття». Яким буде пляжний сезон-2025 на півдні?»

Останні новини про: Одеса

В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.
В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати
В Одесі прибирають шлагбауми, щоб люди вільно проходили до моря
Реклама

Читайте також:

новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
новини

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

Даріна Мельничук
новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

В Одесі прибирають шлагбауми, щоб люди вільно проходили до моря
В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати
В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

У Корабельному районі Миколаєві затвердили два нові тролейбусні маршрути

6 годин тому

Виконком не погодив запуск механізованого прибирання вулиць Миколаєва комунальною технікою

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay