В Одесі масово «цвіте» море: екологи говорять про перевищення шкідливих речовин

Відпочивальники на пляжі в Аркадії, травень 2025 року. Ілюстративне фото «МикВісті»

В останні тижні на одеському узбережжі спостерігається масове скупчення водоростей, які хвилями прибиває до пляжів. Вода у прибережній зоні набуває зеленого, жовтуватого або коричневого відтінку.

Держекоінспекція відібрала проби морської води в місцях найбільшого скупчення водоростей. Аналізи виявили перевищення допустимих показників.

Зокрема, завислі речовини — у 1,5 рази вище норми, що знижує прозорість води та погіршує фотосинтез рослин. А також азот амонійний — у 5,5 раза вище норми. Це токсична сполука, яка утворюється під час розкладання органіки та особливо небезпечна за високої температури й низького рівня кисню.

Екологи пояснюють, що надлишок поживних речовин у воді запускає процес евтрофікації — так зване «цвітіння» моря, яке призводить до дефіциту кисню та погіршення стану морської екосистеми.

