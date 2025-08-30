Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві відбувся забіг у пам'ять про полеглих захисників: кожен учасник біг з наліпкою з іменем загиблого

У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»

Сьогодні, 30 серпня, у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». Сотні миколаївців зібрались на Соборній площі, щоб віддати шану полеглим захисникам і захисницям.

Перед початком забігу учасники отримали номер та наліпку з іменем загиблого Героя, в пам’ять про якого біжать та вшанували полеглих хвилиною мовчання, повідомили у міській раді. 

Дистанція простягнулася вздовж головної вулиці міста — Соборної, від вулиці Адміральської до Обласного палацу культури.

У забігу взяли участь рідні загиблих воїнів російсько-української війни, Героїв Небесної Сотні, волонтери, військові, побратими, небайдужі містяни, представники громадських організацій, вихованці спортивних шкіл міста, представники міської та обласної влади.

Перший заступник міського голови Віталій Луков біг у пам'ять про загиблих колег — працівників міської ради.

«Я беру участь у забігу, щоб вшанувати пам'ять наших колег, які віддали свої життя за майбутнє України: Сергія Гуссіді, Володимира Сокуренка, Владислава Єдалова та Іллю Коржа», — розповів Віталій Луков.

Історії про полеглих воїнів та те, як забіг об’єднав цього року всіх українців ви можете подивитися за тегами #БіжуЗаГероя_2025 та #забіг2025 у соціальних мережах.

Фоторепортаж

у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»
у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»

