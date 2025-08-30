У Миколаєві відбувся забіг у пам'ять про полеглих захисників: кожен учасник біг з наліпкою з іменем загиблого

У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»

Сьогодні, 30 серпня, у центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». Сотні миколаївців зібрались на Соборній площі, щоб віддати шану полеглим захисникам і захисницям.

Перед початком забігу учасники отримали номер та наліпку з іменем загиблого Героя, в пам’ять про якого біжать та вшанували полеглих хвилиною мовчання, повідомили у міській раді.

Дистанція простягнулася вздовж головної вулиці міста — Соборної, від вулиці Адміральської до Обласного палацу культури.

У забігу взяли участь рідні загиблих воїнів російсько-української війни, Героїв Небесної Сотні, волонтери, військові, побратими, небайдужі містяни, представники громадських організацій, вихованці спортивних шкіл міста, представники міської та обласної влади.

Перший заступник міського голови Віталій Луков біг у пам'ять про загиблих колег — працівників міської ради.

«Я беру участь у забігу, щоб вшанувати пам'ять наших колег, які віддали свої життя за майбутнє України: Сергія Гуссіді, Володимира Сокуренка, Владислава Єдалова та Іллю Коржа», — розповів Віталій Луков.

Історії про полеглих воїнів та те, як забіг об’єднав цього року всіх українців ви можете подивитися за тегами #БіжуЗаГероя_2025 та #забіг2025 у соціальних мережах.

Фоторепортаж

У центрі Миколаєва відбувся забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України», 30 серпня 2025 рік, фото «МикВісті»

