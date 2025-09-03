«Миколаївелектротранс» хоче створити музей у трамвайному депо після війни

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс». Фото: «МикВісті»

У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс» хочуть створити музей громадського транспорту після завершення війни.

Про це під час прямого ефіру розповів директор підприємства Юрій Сметана.

Ідея створення музею виникла ще до повномасштабного вторгнення, каже посадовець. У планах було використати техніку, яка збереглася на території депо, адже більшість експонатів, які працювали у Миколаєві 70-100 років тому, не збереглися.

— До початку війни ми хотіли створити такий музей. На жаль, дуже багато експонатів, техніки, яка використовувалась в Миколаєві 70-100 років назад, не збереглась. Її немає в наявності, але ми вже хотіли зробити з того, що є на території депо. Думали зробити туристичний тролейбус. Повернемось до цього після того, як ми переможемо, де використаємо тролейбуси і найстаріші трамваї, що є в депо. Музей буде повʼязаний і з війною, що ми робили, як допомагали. Але це все буде після завершення війни, — розповів Юрій Сметана.

Нагадаємо, торік КП «Миколаївелектротранс» почав проводити для містян та гостей екскурсії по підприємству.