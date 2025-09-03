Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Рада запровадила штрафи за неявку на виклик парламенту

Результати голосування за законопроєкт №11387

3 вересня народні депутати підтримали у другому читанні законопроєкт №11387, який передбачає адміністративну відповідальність за неявку на виклик Верховної Ради, її комітетів або тимчасових слідчих комісій без поважних причин.

Як повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, документ підтримали 229 депутатів.

Закон вносить поправки до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.

У картці законопроєкту на сайті Верховної Ради вказується, що передбачається підвищення штрафів для підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, який не з’явився без поважних причин на виклик суду зможе сягати до 12 тисяч грн.

Зазначається, що неявка особи без поважної причини на пленарне засідання Ради, виклик на яке зроблено відповідно до Регламенту парламенту, карається штрафом від 800 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон також посилює відповідальність посадовців, які без поважної причини ігнорують виклики до парламенту — як на засідання тимчасових слідчих комісій, так і на пленарні засідання.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, яким пропонують надавати 45 днів для оформлення військово-облікових документів працівникам критично важливих підприємств.

