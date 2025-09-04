Дитячий центр Корабельного району запрошує дітей 9–15 років на безоплатний гурток медіаграмотності

Дитячий центр позашкільної роботи Корабельного району запрошує дітей 9–15 років на безоплатний гурток медіаграмотності.

У програмі обіцяють навчити:

знімати круті фото й відео;

писати сценарії та тексти для соцмереж;

безпечно користуватись інтернетом;

працювати з дизайном і монтажем;

презентувати ідеї та створювати портфоліо.

Організатори повідомляють, що навчання проходитиме у офлайн форматі і наприкінці кожен учасник гуртка зможе отримати сертифікат.

Участь є безоплатною. Аби зареєструватися можна зателефонувати за номером 063 74 92 987, прийти за адресою вулиця Корабелів, 12 або написати на пошту @darinazgadik.

