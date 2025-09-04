Дитячий центр Корабельного району запрошує дітей 9–15 років на безоплатний гурток медіаграмотності
Ірина Олехнович
19:20, 04 вересня, 2025
Дитячий центр позашкільної роботи Корабельного району запрошує дітей 9–15 років на безоплатний гурток медіаграмотності.
У програмі обіцяють навчити:
- знімати круті фото й відео;
- писати сценарії та тексти для соцмереж;
- безпечно користуватись інтернетом;
- працювати з дизайном і монтажем;
- презентувати ідеї та створювати портфоліо.
Організатори повідомляють, що навчання проходитиме у офлайн форматі і наприкінці кожен учасник гуртка зможе отримати сертифікат.
Участь є безоплатною. Аби зареєструватися можна зателефонувати за номером 063 74 92 987, прийти за адресою вулиця Корабелів, 12 або написати на пошту @darinazgadik.
