Дитячий центр Корабельного району запрошує дітей 9–15 років на безоплатний гурток медіаграмотності

Дитячий центр позашкільної роботи Корабельного району запрошує дітей 9–15 років на безоплатний гурток медіаграмотності.

У програмі обіцяють навчити:

  • знімати круті фото й відео;
  •  писати сценарії та тексти для соцмереж;
  •  безпечно користуватись інтернетом;
  •  працювати з дизайном і монтажем;
  •  презентувати ідеї та створювати портфоліо.
Фото:
Дитячий центр запрошує дітей 9–15 років на безоплатний гурток медіаграмотності. Фото надали організатори

Організатори повідомляють, що навчання проходитиме у офлайн форматі і наприкінці кожен учасник гуртка зможе отримати сертифікат.

Участь є безоплатною. Аби зареєструватися можна зателефонувати за номером 063 74 92 987, прийти за адресою вулиця Корабелів, 12 або написати на пошту @darinazgadik.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаєві відкрили виставку молодіжних робіт «Art against the clock».

На Миколаївщині 87% шкіл розпочали навчальний рік в очному або змішаному форматі, — ОВА
Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК
В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів
В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів
Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК
На Миколаївщині 87% шкіл розпочали навчальний рік в очному або змішаному форматі, — ОВА

