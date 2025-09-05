На Миколаївщині з початку року зареєстрували понад 800 електромобілів
- Марія Хаміцевич
•
22:30, 05 вересня, 2025
У 2024 році сервісні центри Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області зареєстрували понад 800 електромобілів.
Попит на екологічний транспорт зростає завдяки розвитку зарядної інфраструктури та зацікавленості українців у більш економних рішеннях, повідомили в прес у МВС.
Загалом у 2024 році в Україні зареєстрували 52 612 електромобілів — це на 38,6% більше, ніж у 2023 році.
Щороку ринок електротранспорту стабільно зростає.
- 2021 рік — 8 996 реєстрацій.
- 2022 рік — 13 911 (зростання на 54%).
- 2023 рік — 37 962 (майже утричі більше, ніж у 2022 році).
- 2024 рік — 52 612 (зростання на 38,6%).
Власники електромобілів отримують спеціальні «зелені» номерні знаки — таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями.
Нагадаємо, що у липні 2025 року українці придбали понад 7000 електротранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — це на 47% більше, ніж за аналогічний період торік.
Слід зазначити, що у червні Миколаєві встановили ще три нові зарядні станції для електромобілів. Наразі загальна кількість зарядних станцій у різних районах міста зросла до 23.
