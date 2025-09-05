На Миколаївщині з початку року зареєстрували понад 800 електромобілів. Фото: goverla.biz.ua

У 2024 році сервісні центри Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області зареєстрували понад 800 електромобілів.

Попит на екологічний транспорт зростає завдяки розвитку зарядної інфраструктури та зацікавленості українців у більш економних рішеннях, повідомили в прес у МВС.

Загалом у 2024 році в Україні зареєстрували 52 612 електромобілів — це на 38,6% більше, ніж у 2023 році.

Щороку ринок електротранспорту стабільно зростає.

2021 рік — 8 996 реєстрацій.

2022 рік — 13 911 (зростання на 54%).

2023 рік — 37 962 (майже утричі більше, ніж у 2022 році).

2024 рік — 52 612 (зростання на 38,6%).

Власники електромобілів отримують спеціальні «зелені» номерні знаки — таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями.

Нагадаємо, що у липні 2025 року українці придбали понад 7000 електротранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — це на 47% більше, ніж за аналогічний період торік.

Слід зазначити, що у червні Миколаєві встановили ще три нові зарядні станції для електромобілів. Наразі загальна кількість зарядних станцій у різних районах міста зросла до 23.