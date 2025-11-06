  • четвер

    6 листопада, 2025

  • 8.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кабмін відмовився продовжити пільги на імпорт електромобілів, — нардеп

Пільги на імпорт електромобілів скасовують з 2026 року — уряд не підтримав продовження. Ілюстративне фото: Getty imagesПільги на імпорт електромобілів скасовують з 2026 року — уряд не підтримав продовження. Ілюстративне фото: Getty images

Кабінет Міністрів України не підтримав пропозицію народних депутатів щодо продовження пільг на імпорт електромобілів під час доопрацювання проєкту державного бюджету на 2026 рік до другого читання.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

— Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік — не очікуйте. ️Попри врахування правки в Раді, вона відхилена урядом. Шанс це змінити мінімальний — тобто я переконаний, пільги не буде, — написав депутат.

Реклама

Раніше Верховна Рада попередньо схвалила продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік — цю поправку під час розгляду держбюджету в першому читанні підтримали 248 народних депутатів. Однак остаточне рішення щодо її врахування ухвалює уряд.

Нині чинна норма звільняє від сплати ПДВ ввезення та продаж електромобілів до 1 січня 2026 року.

Після ухвалення поправки голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що продовження пільги не буде, а «лобісти імпортерів електрокарів» під час першого читання бюджету нібито протягнули поправку, яка могла б позбавити армію близько 30 мільярдів гривень доходів.

Раніше повідомлялось, що у жовтні українці придбали 7,8 тисячі нових автомобілів, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 14% більше, ніж у вересні. Найпопулярнішою моделлю місяця став електрокар Volkswagen ID.Unyx.

Останні новини про: Бізнес та економіка

У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна
Миколаївщина отримала понад ₴32 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального
Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴22 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві мешканці під’їзду, де вибухнув газ відмовились від демонтажу, але роботи можуть почати вже наступного тижня

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві КОП найматиме субпідрядників для організації шкільного харчування

Аліна Квітко
новини

Данський фонд профінансує будівництво доступного житла в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

Марія Хаміцевич
новини

В Очакові можуть виселити музей Судковського з комунальної будівлі

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴22 млрд
Миколаївщина отримала понад ₴32 млн від ліцензій на продаж алкоголю, тютюну, пального
У Миколаєві директора підприємства оштрафували на понад ₴84 млн за незаконний експорт зерна

ВІДБУДОВА

Данський фонд профінансує будівництво доступного житла в Миколаєві

КРИМІНАЛ

У Миколаєві до 9 років засудили кримінального авторитета «Апті»

3 години тому

Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, музика та відпочинок для всієї родини

Головне сьогодні