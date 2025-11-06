Кабмін відмовився продовжити пільги на імпорт електромобілів, — нардеп

Пільги на імпорт електромобілів скасовують з 2026 року — уряд не підтримав продовження. Ілюстративне фото: Getty images

Кабінет Міністрів України не підтримав пропозицію народних депутатів щодо продовження пільг на імпорт електромобілів під час доопрацювання проєкту державного бюджету на 2026 рік до другого читання.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

— Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік — не очікуйте. ️Попри врахування правки в Раді, вона відхилена урядом. Шанс це змінити мінімальний — тобто я переконаний, пільги не буде, — написав депутат.

Раніше Верховна Рада попередньо схвалила продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на рік — цю поправку під час розгляду держбюджету в першому читанні підтримали 248 народних депутатів. Однак остаточне рішення щодо її врахування ухвалює уряд.

Нині чинна норма звільняє від сплати ПДВ ввезення та продаж електромобілів до 1 січня 2026 року.

Після ухвалення поправки голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що продовження пільги не буде, а «лобісти імпортерів електрокарів» під час першого читання бюджету нібито протягнули поправку, яка могла б позбавити армію близько 30 мільярдів гривень доходів.

Раніше повідомлялось, що у жовтні українці придбали 7,8 тисячі нових автомобілів, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 14% більше, ніж у вересні. Найпопулярнішою моделлю місяця став електрокар Volkswagen ID.Unyx.