У вересні електромобілі вперше очолили український авторинок за популярністю. Фото: Укравтопром

У вересні 2025 року вперше за час спостережень електромобілі стали найпопулярнішим видом нових легкових авто в Україні. Частка повністю електричних моделей сягнула 33% усіх продажів, тоді як у вересні 2024 року цей показник був удвічі меншим — 15,3%.

Про це повідомила асоціація «Укравтопром».

Для порівняння, загалом автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння (бензинові, дизельні та газові) охопили близько 47% ринку, що на 16 відсоткових пунктів менше, ніж рік тому (майже 63%).

Структура продажів нових авто свідчить про помітні змини на ринку. Електромобілі впевнено посіли перше місце з часткою у 33%. Найпопулярнішою електромоделлю став Volkswagen ID.UNYX.

На другій позиції опинилися бензинові автомобілі, які охопили 31,2% продажів, хоча ще торік їх частка становила 36,8%. Лідером серед бензинових авто став Hyundai Tucson.

«Гібриди» зберегли стабільну частку ринку — 20,3% проти 21,5% у вересні минулого року. Найпопулярнішою гібридною моделлю стала Toyota RAV4.

Натомість дизельні автомобілі демонструють найшвидше падіння: їхня частка знизилася з 26% до 15,3% за рік. Попит на дизель скорочується через підвищення цін на пальне. У цій категорії лідирує Renault Duster.

Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і торік, зберегли мінімальну присутність на ринку — менше 1% продажів, лідером залишився Hyundai Tucson.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині з початку року зареєстрували понад 800 електромобілів.