Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    7 вересня, 2025

  • 22.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 22.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 7 вересня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що у Новій Одесі електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора:

  • вул. Бузкова;
  • вул. Соборна;
  • вул. Мельнична;
  • вул. Ф. Осадчого;
  • вул. Затишна;
  • вул. Бузька;
  • пров. Верхній.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Новомиколаївці:

  • вул. Шкільна;
  • вул. Миколаївська;
  • вул. Миру;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Садова;
  • вул. Степова;
  • вул. І. Франка;
  • вул. Героїв України;
  • вул. Торгова.

Світла не буде з 08:00 до 12:00 у Врадіївці:

  • вул. Гросула;
  • вул. Аграрна;
  • вул. Травнева;
  • вул. Героїв Врадіївщини (з 12:00 до 18:00).

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора у Березнегуватому:

  • вул. Незалежності;
  • вул. Клочанська;
  • вул. В. Городецького;
  • пров. Мирний.

Крім цього, світла не буде з 08:00 до 17:00 у Червоному Яру:

  • вул. Степанова;
  • вул. Я. Мудрого;
  • вул. Малакова;
  • вул. Захарова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Читайте також статтю «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адрес
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Реклама

Читайте також:

новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Стан на критичному рівні», — на заміну частини трамвайних колій у Миколаєві потрібно ₴300 млн

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адрес
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду

Атаки на Миколаївщину: ворог застосував FPV-дрони та артилерію, пошкоджено будинок

Премʼєр Словаччини заявив, що Путін готовий зустрітись із Зеленським будь-де

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay