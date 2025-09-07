Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 7 вересня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що у Новій Одесі електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора:

вул. Бузкова;

вул. Соборна;

вул. Мельнична;

вул. Ф. Осадчого;

вул. Затишна;

вул. Бузька;

пров. Верхній.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Новомиколаївці:

вул. Шкільна;

вул. Миколаївська;

вул. Миру;

вул. Молодіжна;

вул. Садова;

вул. Степова;

вул. І. Франка;

вул. Героїв України;

вул. Торгова.

Світла не буде з 08:00 до 12:00 у Врадіївці:

вул. Гросула;

вул. Аграрна;

вул. Травнева;

вул. Героїв Врадіївщини (з 12:00 до 18:00).

Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора у Березнегуватому:

вул. Незалежності;

вул. Клочанська;

вул. В. Городецького;

пров. Мирний.

Крім цього, світла не буде з 08:00 до 17:00 у Червоному Яру:

вул. Степанова;

вул. Я. Мудрого;

вул. Малакова;

вул. Захарова.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

