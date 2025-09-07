Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
- Даріна Мельничук
7:45, 07 вересня, 2025
Сьогодні, 7 вересня, на Миколаївщині через планові роботи низка населених пунктів залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що у Новій Одесі електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора:
- вул. Бузкова;
- вул. Соборна;
- вул. Мельнична;
- вул. Ф. Осадчого;
- вул. Затишна;
- вул. Бузька;
- пров. Верхній.
Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 18:00 вечора у Новомиколаївці:
- вул. Шкільна;
- вул. Миколаївська;
- вул. Миру;
- вул. Молодіжна;
- вул. Садова;
- вул. Степова;
- вул. І. Франка;
- вул. Героїв України;
- вул. Торгова.
Світла не буде з 08:00 до 12:00 у Врадіївці:
- вул. Гросула;
- вул. Аграрна;
- вул. Травнева;
- вул. Героїв Врадіївщини (з 12:00 до 18:00).
Електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора у Березнегуватому:
- вул. Незалежності;
- вул. Клочанська;
- вул. В. Городецького;
- пров. Мирний.
Крім цього, світла не буде з 08:00 до 17:00 у Червоному Яру:
- вул. Степанова;
- вул. Я. Мудрого;
- вул. Малакова;
- вул. Захарова.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua
