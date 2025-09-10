Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Одесі розпочався ремонт багатоповерхівки, де від удару дрона загинули 12 мешканців

В Одесі розпочався капітальний ремонт будинку, який постраждав від удару дроном-камікадзе 2 березня. Фото: Одеська міська рада

В Одесі стартував капітальний ремонт дев’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Князя Володимира Великого, 134 (Добровольського), який зазнав значних руйнувань унаслідок удару дрона-камікадзе в березні 2024 року.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Підрядна організація має виконати масштабний обсяг робіт: демонтувати аварійні конструкції, вивезти уламки, відновити стіни, перекриття, дах і систему водовідведення, а також здійснити благоустрій території.

За інформацією міськради, на об’єкті вже провели першочергові протиаварійні заходи — підсилення залізобетонних елементів, які залишаються в експлуатації. Зокрема, було стабілізовано стіну будівлі та закріплено її до плит перекриття. 

В Одесі розпочався капітальний ремонт будинку, який постраждав від удару дроном-камікадзе 2 березня. Фото: Одеська міська радаВ Одесі розпочався капітальний ремонт будинку, який постраждав від удару дроном-камікадзе 2 березня. Фото: Одеська міська рада
В Одесі розпочався капітальний ремонт будинку, який постраждав від удару дроном-камікадзе 2 березня. Фото: Одеська міська радаВ Одесі розпочався капітальний ремонт будинку, який постраждав від удару дроном-камікадзе 2 березня. Фото: Одеська міська рада

Завершення капітального ремонту планується до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, під час атаки на цей будинок у березні 2024 року загинуло 12 людей, серед них — п’ятеро дітей, наймолодшому хлопчику було лише три місяці. Тоді ж виконком Одеської міської ради ухвалив рішення про демонтаж 18 квартир, визнаних непридатними для проживання.

