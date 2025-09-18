Фонд держмайна за рік продав чотири об’єкти

Фонд держмайна: онлайн-аукціони принесли державі ₴8,9 млрд. Фото: Getty Images

Фонд держмайна України повідомив, що за рік онлайн-аукціонів із великої приватизації до бюджету надійшло 8,9 мільярда гривень.

Це результат продажу чотирьох об’єктів.

Першим лотом став готель «Україна» в Києві: троє учасників підняли його ціну з 1 мільярд до понад 2,5 мільярда. Об’єднану гірничо-хімічну компанію приватизував єдиний учасник за 3,9 мільярда гривень.

Також реалізовано два санкційні активи. Газобетонний завод «Аерок» змагалися три компанії, і його ціна зросла майже вдвічі — до 1,9 мільйона гривень. За «Вінницяпобутхім» боролися двоє учасників, фінальна вартість склала 608,1 мільйона гривень. Кошти від продажу санкційних активів направили до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Станом на 18 вересня вже оголошено нові аукціони — за Одеський припортовий завод та «Мотордеталь-Конотоп» із загальною стартовою ціною майже 4,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що протягом минулого тижня команда Фонду державного майна України організувала п’ять онлайн-аукціонів із приватизації у системі «Prozorro.Продажі». Загальна сума переможних ставок склала 37,69 мільйона гривень.

Також нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що уряд виставив на аукціон Одеський припортовий завод за ₴4,5 мільярда.