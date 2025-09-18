Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    18 вересня, 2025

  • 16.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 16.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Фонд держмайна за рік продав чотири об’єкти

Фонд держмайна: онлайн-аукціони принесли державі ₴8,9 млрд. Фото: Getty ImagesФонд держмайна: онлайн-аукціони принесли державі ₴8,9 млрд. Фото: Getty Images

Фонд держмайна України повідомив, що за рік онлайн-аукціонів із великої приватизації до бюджету надійшло 8,9 мільярда гривень.

Це результат продажу чотирьох об’єктів.

Першим лотом став готель «Україна» в Києві: троє учасників підняли його ціну з 1 мільярд до понад 2,5 мільярда. Об’єднану гірничо-хімічну компанію приватизував єдиний учасник за 3,9 мільярда гривень.

Також реалізовано два санкційні активи. Газобетонний завод «Аерок» змагалися три компанії, і його ціна зросла майже вдвічі — до 1,9 мільйона гривень. За «Вінницяпобутхім» боролися двоє учасників, фінальна вартість склала 608,1 мільйона гривень. Кошти від продажу санкційних активів направили до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Станом на 18 вересня вже оголошено нові аукціони — за Одеський припортовий завод та «Мотордеталь-Конотоп» із загальною стартовою ціною майже 4,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що протягом минулого тижня команда Фонду державного майна України організувала п’ять онлайн-аукціонів із приватизації у системі «Prozorro.Продажі». Загальна сума переможних ставок склала 37,69 мільйона гривень.

Також нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що уряд виставив на аукціон Одеський припортовий завод за ₴4,5 мільярда.

Останні новини про: фондл держмайна

Дослідний завод у центрі Миколаєва продали на аукціоні за ₴10,8 млн: стартову ціну знизили майже удвічі
На Миколаївщині виставили на продаж будівлю ветеринарної лабораторії за ₴261 тис.
Реклама

Читайте також:

новини

«Доїдають після інших»: у Миколаєві батьки ліцею Аркаса скаржаться на харчування в шкільній їдальні

Даріна Мельничук
новини

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

Катерина Середа
новини

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: фондл держмайна

На Миколаївщині виставили на продаж будівлю ветеринарної лабораторії за ₴261 тис.
Дослідний завод у центрі Миколаєва продали на аукціоні за ₴10,8 млн: стартову ціну знизили майже удвічі

«Доїдають після інших школярів»: у Миколаєві батьки ліцею Аркаса скаржаться на харчування в шкільній їдальні

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

7 годин тому

Князєв назвав інтерв’ю свого «касира» смішним вкидом і попросив НАБУ і Генпрокурора перевірити озвучені факти

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay