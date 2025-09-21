Антимонопольний комітет оштрафував аптеку у Миколаєві за відмову надати інформацію

Одна із аптек у Миколаєві. Фото: Facebook/Управління поліції охорони

Антимонопольний комітет оштрафував приватне підприємство «Медицина для Вас» на 68 тисяч гривень. Причина — компанія не надала інформацію у встановлений строк, хоча вимогу їй вручили офіційно.

АМКУ пояснює, що ці дані були потрібні для перевірки дотримання законодавства про конкуренцію на ринку роздрібної торгівлі ліками. Оскільки підприємство проігнорувало запит, це визнали порушенням.

Закон прямо визначає: якщо компанія не надає інформацію Антимонопольному комітету вчасно, це є порушенням конкурентного законодавства.

Нагадаємо, що у Миколаєві суд арештував партії препаратів, зокрема «Оземпік», вилучених під час обшуків в аптеках мережі «СітіМед», яку підозрюють у продажу фальсифікованих ліків.