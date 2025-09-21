Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Антимонопольний комітет оштрафував аптеку у Миколаєві за відмову надати інформацію

Одна із аптек у Миколаєві. Фото: Facebook/Управління поліції охорониОдна із аптек у Миколаєві. Фото: Facebook/Управління поліції охорони

Антимонопольний комітет оштрафував приватне підприємство «Медицина для Вас» на 68 тисяч гривень. Причина — компанія не надала інформацію у встановлений строк, хоча вимогу їй вручили офіційно.

АМКУ пояснює, що ці дані були потрібні для перевірки дотримання законодавства про конкуренцію на ринку роздрібної торгівлі ліками. Оскільки підприємство проігнорувало запит, це визнали порушенням.

Закон прямо визначає: якщо компанія не надає інформацію Антимонопольному комітету вчасно, це є порушенням конкурентного законодавства.

Нагадаємо, що у Миколаєві суд арештував партії препаратів, зокрема «Оземпік», вилучених під час обшуків в аптеках мережі «СітіМед», яку підозрюють у продажу фальсифікованих ліків.

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
У Миколаєві планують витратити ₴4,4 млн на придбання 150 пам’ятників для полеглих воїнів

Альона Коханчук

Відеоспостереження у школах: у Миколаєві поступово обладнують навчальні заклади камерами

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

