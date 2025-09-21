У миколаївському ліцеї №55 з’явилася еколабораторія: молодь перетворила клас на зелену зону
-
- Альона Коханчук
-
•
-
19:18, 21 вересня, 2025
-
У ліцеї №55 Миколаєва відкрили еколабораторію, створену з ініціативи самих учнів. Замість старих шаф і плакатів у класі тепер — живі рослини, за якими школярі зможуть доглядати протягом усього року.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради
Проєкт став можливим завдяки перемозі у конкурсі субгрантів за підтримки Bloomberg Philanthropies та мережі United Cities and Local Governments.
Зазначається, що ідея з’явилася випадково: спершу школярі планували теплицю у дворі, але вирішили облаштувати лабораторію прямо в школі. Уже наприкінці вересня на території ліцею планують висадити 17 сакур і ялівці, а також провести аналіз ґрунту та води з різних районів міста.
«Еколабораторія — це не лише зелений куточок у класі, а й простір для досліджень і практичної екологічної освіти», — наголошують в Агенції розвитку, яка організувала конкурс.
Нагадаємо, що у Миколаївському ліцеї №55 вже понад рік працює підземне укриття, яке дозволило понад 1300 учням повернутися до очного навчання після тривалого періоду дистанційки.
Останні новини про: ліцей №55
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.