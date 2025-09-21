У миколаївському ліцеї №55 з’явилася еколабораторія: молодь перетворила клас на зелену зону

У ліцеї №55 Миколаєва відкрили еколабораторію. Фото: Миколаївська міська рада

У ліцеї №55 Миколаєва відкрили еколабораторію, створену з ініціативи самих учнів. Замість старих шаф і плакатів у класі тепер — живі рослини, за якими школярі зможуть доглядати протягом усього року.

Проєкт став можливим завдяки перемозі у конкурсі субгрантів за підтримки Bloomberg Philanthropies та мережі United Cities and Local Governments.

Зазначається, що ідея з’явилася випадково: спершу школярі планували теплицю у дворі, але вирішили облаштувати лабораторію прямо в школі. Уже наприкінці вересня на території ліцею планують висадити 17 сакур і ялівці, а також провести аналіз ґрунту та води з різних районів міста.

«Еколабораторія — це не лише зелений куточок у класі, а й простір для досліджень і практичної екологічної освіти», — наголошують в Агенції розвитку, яка організувала конкурс.

Нагадаємо, що у Миколаївському ліцеї №55 вже понад рік працює підземне укриття, яке дозволило понад 1300 учням повернутися до очного навчання після тривалого періоду дистанційки.