Добірка дашбордів НСЗУ: як жителям Миколаївщини знайти лікаря, послугу чи аптеку онлайн

  • Пресреліз

  • Миколаївська ОВА

  • 20:18, 23 вересня, 2025

Фото: Миколаївська ОВАФото: Миколаївська ОВА

Безбар’єрність у медицині — це не лише доступність закладів, а й зручність отримання інформації. Національна служба здоров’я України створила низку цифрових інструментів, які допомагають пацієнтам швидко зорієнтуватися у безоплатних медичних послугах.

Аналітичні панелі (дашборди) НСЗУ дозволяють дізнатися: де знайти лікаря, які послуги гарантовані державою, куди звернутися по психологічну допомогу чи як відновити свої права. Інтерфейс максимально зрозумілий, а для зручності в кожному дашборді в кінці є інструкції з користування.

Ось добірка найкорисніших дашбордів для мешканців Миколаївської області:

  • електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій — де можна отримати допомогу чи пройти обстеження  https://cutt.ly/Trx7m7Lo;
  • карта місць надання первинної медичної допомоги — амбулаторії, центр ПМСД та лікарі для укладення декларації https://cutt.ly/8rcPSytI;
  • мапа надавачів психіатричної та психологічної допомоги  https://cutt.ly/srcPDkZN;
  • карта місць, де доступне зубопротезування для захисників України  https://cutt.ly/Nrx7QcNS;
  • карта місць відпуску лікарських засобів (аптек) за е-рецептом  https://cutt.ly/Srx7QFPj;
  • інформація щодо ведення та опрацювання скарг, які подані до НСЗУ  https://cutt.ly/5rx7Q6Fp;
  • інформація про укладені договори з НСЗУ  https://cutt.ly/drx7Wxrb;
  • виплати за програмою медичних гарантій та за договорами про реімбурсацію медзакладам і аптекам  https://cutt.ly/krx7WA9e.

 Також пацієнти можуть звертатися до контакт-центру НСЗУ 16-77 — щоб дізнатися, які послуги є безоплатними, як знайти лікаря чи аптеку, або отримати консультацію щодо е-рецептів.

 Додатково на сайті НСЗУ можна знайти:

  • інформацію про програму реімбурсації лікарських засобів і медвирробів: https://cutt.ly/frx7W5EZ;
  • гід для пацієнта по програмі «Доступні ліки»-2025: https://cutt.ly/grcacUKQ;
  • гід для пацієнта по Програмі медичних гарантій-2025: https://cutt.ly/Yrcan5g1.

Ці інструменти — не лише приклад цифрової трансформації, а й крок до створення безбар’єрного медичного середовища, де кожен може отримати потрібну допомогу швидко та зручно.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

