Добірка дашбордів НСЗУ: як жителям Миколаївщини знайти лікаря, послугу чи аптеку онлайн

Фото: Миколаївська ОВА

Безбар’єрність у медицині — це не лише доступність закладів, а й зручність отримання інформації. Національна служба здоров’я України створила низку цифрових інструментів, які допомагають пацієнтам швидко зорієнтуватися у безоплатних медичних послугах.

Аналітичні панелі (дашборди) НСЗУ дозволяють дізнатися: де знайти лікаря, які послуги гарантовані державою, куди звернутися по психологічну допомогу чи як відновити свої права. Інтерфейс максимально зрозумілий, а для зручності в кожному дашборді в кінці є інструкції з користування.

Ось добірка найкорисніших дашбордів для мешканців Миколаївської області:

електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій — де можна отримати допомогу чи пройти обстеження https://cutt.ly/Trx7m7Lo;

карта місць надання первинної медичної допомоги — амбулаторії, центр ПМСД та лікарі для укладення декларації https://cutt.ly/8rcPSytI;

мапа надавачів психіатричної та психологічної допомоги https://cutt.ly/srcPDkZN;

карта місць, де доступне зубопротезування для захисників України https://cutt.ly/Nrx7QcNS;

карта місць відпуску лікарських засобів (аптек) за е-рецептом https://cutt.ly/Srx7QFPj;

інформація щодо ведення та опрацювання скарг, які подані до НСЗУ https://cutt.ly/5rx7Q6Fp;

інформація про укладені договори з НСЗУ https://cutt.ly/drx7Wxrb;

виплати за програмою медичних гарантій та за договорами про реімбурсацію медзакладам і аптекам https://cutt.ly/krx7WA9e.

Також пацієнти можуть звертатися до контакт-центру НСЗУ 16-77 — щоб дізнатися, які послуги є безоплатними, як знайти лікаря чи аптеку, або отримати консультацію щодо е-рецептів.

Додатково на сайті НСЗУ можна знайти:

інформацію про програму реімбурсації лікарських засобів і медвирробів: https://cutt.ly/frx7W5EZ;

гід для пацієнта по програмі «Доступні ліки»-2025: https://cutt.ly/grcacUKQ;

гід для пацієнта по Програмі медичних гарантій-2025: https://cutt.ly/Yrcan5g1.

Ці інструменти — не лише приклад цифрової трансформації, а й крок до створення безбар’єрного медичного середовища, де кожен може отримати потрібну допомогу швидко та зручно.