Депутати Південноукраїнська дали добро на будівництво заводу компонентів ядерних реакторів

Південноукраїнська міська рада погодила розміщення, проєктування та будівництво ядерної установки з виробництва тепловиділяючих збірок ядерних реакторів атомних електростанцій.

Відповідний проєкт рішення підтримали депутати у четвер, 25 вересня, на позачерговому засіданні сесії, повідомляють «МикВісті».

Це було єдиним проєктом рішення, який винесли на розгляд сесії. Питання ухвалили швидко та без обговорень. Начальник юридичного відділу апарату Південноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету Сергій Миськів зачитав проєкт рішення і депутати перейшли до голосування. Документ підтримав 21 депутат.

Начальник юридичного відділу апарату Південноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету Сергій Миськів. Фото: Південноукраїнська міська рада

Також зазначалось, що реалізація проєкту забезпечить нові робочі місця та зростання податкових надходжень. За рішенням сесії міський голова Валерій Онуфрієнко має невідкладно підписати документ та надіслати копію Міністерству енергетики України.

Що передбачає будівництво?

Про те, що біля Южноукраїнська «Енергоатом» збирається будувати комплекс з виробництва тепловидільних збірок для енергоблоків атомних електростанцій — компонентів ядерного палива стало відомо ще навесні минулого року.

У місті з цього приводу проводились громадські слухання.

На новому підприємстві випускатимуть ядерне паливо для реакторів типу ВВЕР-1000, які експлуатуються на атомних станціях України. Виробництво має бути розміщене на майданчику площею близько 7 гектарів.

Технологічні операції з виготовлення тепловидільних збірок (ТВЗ) включають такі етапи:

виготовлення виробів з нержавіючої сталі (головки, хвостовики);

збирання ТВЗ;

контроль виготовлених ТВЗ;

підготовка до відправлення та тимчасове зберігання.

У межах проєкту планується реалізація технології Westinghouse. Виробничий процес на майбутньому підприємстві передбачає фактично механічну збірку ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з уже готових компонентів. Частина з них уже виготовляється на потужностях «Енергоатома».

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, оскільки прагне компенсувати втрачені через війну з Росією енергетичні потужності.