В Одесі підготували нову редакцію Статуту громади: документ розгляне міська рада

В Одесі підготували нову редакцію Статуту громади. Ілюстративне фото: Ганна Позднякова/Facebook

В Одесі оновили Статуту, в ньому пропонують затвердити гімном міста композицію «Край Чорного моря» на слова Семена Кірсанова та музику Модеста Табачникова, у перекладі українською мовою Сергія Осоки.

Як повідомили пресслужба мерії, наступним кроком стане внесення документа на сесію Одеської міськради.

Там запевняють, що враховали сучасні виклики та зміни в житті міста.

«Статутом міста враховуються національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування, закріплюються питання місцевого значення, які не регулюються іншими актами законодавства. За останні роки в усіх сферах життя Одеси — соціальних, політичних, військових, міжнародного співробітництва — відбулися зміни, що потребують відображення у Статуті», — йдеться у повідомленні.

Оновлення Статуту було необхідне через зміни у житті міста та активні процеси дерусифікації. Наприклад, попередня редакція містила численні згадки про Російську імперію та російську мову, що вже не відповідає сучасним реаліям України.

Зокрема, із тексту прибрали згадки про російську імперію та подвиг російських військових, а натомість додали інформацію про античні традиції містобудування в межах сучасної Одеси. Археологічні та картографічні джерела підтверджують існування факторії Джинестра на березі Одеської затоки у 1311 році та першу письмову згадку про порт (Кочубіїв/Качібей/Хаджибей) від 19 травня 1415 року.

Проєкт нового Статуту передбачає такі міські дати:

1 квітня — День гумору





10 квітня — День визволення Одеси від нацистських окупантів





19 травня — День першої письмової згадки про порт





2 вересня — День міста





3 вересня — День міста-побратима та міста-партнера

Статут регламентує також відзнаки та нагороди громади, систему самоврядування, взаємодію її органів, збереження культурної спадщини та розвиток міста.

Що таке Статут міста

Статут територіальної громади — головний документ, який регулює місцеве самоврядування та враховує національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості Одеси. У ньому визначені: міська символіка (герб, прапор, гімн), святкові та пам’ятні дати, система адміністративного поділу, форми участі громадян у управлінні містом — вибори, референдуми, громадські слухання.

Чинний Статут діє з серпня 2011 року і з того часу не змінювався. Ще у 2022 році заступник міського голови Олег Бриндак визнавав його застарілість та потребу оновлення.

