Морпіхів 36-ї бригади відзначили нагородами «За оборону Миколаєва»
- Світлана Іванченко
18:45, 02 жовтня, 2025
У День захисників і захисниць України військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського отримали міську відзнаку «За оборону Миколаєва».
Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, відзнаки отримали 20 бійців.
— Це символ подяки всієї нашої громади. Загалом було вручено 20 медалей. Одну з них ми передали безпосередньо на службу захиснику, який зараз стоїть на передовій. Наші морпіхи — це гордість Миколаєва. Їхня мужність і стійкість врятували місто у найважчі часи, — зазначив Олександр Сєнкеквич.
Нагадаємо, що у День Незалежності України, 24 серпня, додому повернулися військові морської піхоти з Миколаєва, які перебували у російському полоні.
