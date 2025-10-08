  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 14.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.8° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У середу, 8 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі :

  • вул. Маячна
  • вул. Василя Стуса
  • вул. Адмірала Белінського
  • пров. 1. Польовий
  • вул. Космонавтів
  • пр. Богоявленський
  • вул. 5 Слобідська
  • вул. Погранична
  • Узвіз Каботажний
  • вул. 6 Слобідська
  • вул. Будівельників
  • вул. Ковальська
  • вул. 9 Слобідська
  • Внутрішньоквартальний проїзд
  • вул. 7 Слобідська
  • вул. Садибна

Також з 9:00 до 17:00 проводитиметься окремо капітальний ремонт за адресами:

  • вул. Маячна
  • вул. Василя Стуса
  • вул. Адмірала Белінського
  • пров. 1 Польовий

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
В Україні встановили батарейні парки, щоб уникнути блекаутів під час російських атак, — медіа
Реклама

Читайте також:

новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
новини

Кім: В цілях економії опалювальний сезон у Миколаєві розпочнуть пізніше

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

В Україні встановили батарейні парки, щоб уникнути блекаутів під час російських атак, — медіа
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Доба на Миколаївщині: вночі збили два «Шахеди», FPV-дрони атакували Очаківську громаду