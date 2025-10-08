Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У середу, 8 жовтня 2025 року, в Миколаєві відбудуться планові відключення електропостачання у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

З 09:00 до 17:00 без світла залишаться жителі :

вул. Маячна

вул. Василя Стуса

вул. Адмірала Белінського

пров. 1. Польовий

вул. Космонавтів

пр. Богоявленський

вул. 5 Слобідська

вул. Погранична

Узвіз Каботажний

вул. 6 Слобідська

вул. Будівельників

вул. Ковальська

вул. 9 Слобідська

Внутрішньоквартальний проїзд

вул. 7 Слобідська

вул. Садибна

Також з 9:00 до 17:00 проводитиметься окремо капітальний ремонт за адресами:

вул. Маячна

вул. Василя Стуса

вул. Адмірала Белінського

пров. 1 Польовий

Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно підготуватися до відключення світла.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.