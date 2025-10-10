У Миколаєві переобрали голову Інгульського районного суду

Фото: Інгульський районний суд Миколаєва, Facebook

Судді Інгульського районного суду Миколаєва під час зборів задовольнили заяву про складання повноважень чинного голови суду та обрали нового керівника.

За результатами таємного голосування головою суду строком на три роки обрали Надію Рум’янцеву, йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Надія Рум’янцева змінила В’ячеслава Кокорєва, який очолював суд із квітня цього року. Тоді його обирали на зборах суддів строком на три роки. З 2012 року він працював суддею цього ж суду.

Слід зазначити, що Надія Рум’янцева працює в системі правосуддя з 2009 року. Тоді її призначили суддею Ленінського (нині Інгульського) районного суду Миколаєва. У 2017 році її призначили на цю посаду безстроково, а в березні 2019 року вона вже очолювала цей суд, пише «Закон і Бізнес».

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає перейменування 103 судів в рамках декомунізації. У Миколаївській області перейменували три суди: Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва; Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд; Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд.

Також повідомлялося, що Вища рада правосуддя відібрала чотирьох суддів, яких безстроково призначать на посади. Одна із суддів з Миколаївщини.