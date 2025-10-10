  • пʼятниця

    10 жовтня, 2025

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві переобрали голову Інгульського районного суду

Фото: Інгульський районний суд Миколаєва, FacebookФото: Інгульський районний суд Миколаєва, Facebook

Судді Інгульського районного суду Миколаєва під час зборів задовольнили заяву про складання повноважень чинного голови суду та обрали нового керівника.

За результатами таємного голосування головою суду строком на три роки обрали Надію Рум’янцеву, йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Надія Рум’янцева змінила В’ячеслава Кокорєва, який очолював суд із квітня цього року. Тоді його обирали на зборах суддів строком на три роки. З 2012 року він працював суддею цього ж суду.

Слід зазначити, що Надія Рум’янцева працює в системі правосуддя з 2009 року. Тоді її призначили суддею Ленінського (нині Інгульського) районного суду Миколаєва. У 2017 році її призначили на цю посаду безстроково, а в березні 2019 року вона вже очолювала цей суд, пише «Закон і Бізнес».

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає перейменування 103 судів в рамках декомунізації. У Миколаївській області перейменували три суди: Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва; Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд; Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд.

Також повідомлялося, що Вища рада правосуддя відібрала чотирьох суддів, яких безстроково призначать на посади. Одна із суддів з Миколаївщини.

Останні новини про: Миколаїв

Водії, маляри та слюсарі: КП «Миколаївелектротранс» запрошує на роботу
Миколаївців просять поділитися думкою про вплив клімату на місто: опитування
Гарбузове лате й чотирилапі друзі: у Миколаєві запрошують на виставку-прилаштування собак
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаїв отримає понад ₴61 млн субвенції на шкільне харчування до кінця року

Аліна Квітко
новини

Миколаївці скаржаться на нову розмітку на дорогах — у мерії порадили водіям не порушувати правила

Даріна Мельничук
новини

Вони не прилетіли з Марсу, — директор «Миколаївпастранс» відреагував на скарги містян щодо поведінки водіїв автобусів

Ірина Олехнович
новини

Директор «Миколаївпастранс»: за рік підприємство подолало дефіцит водіїв і збільшило кількість автобусів майже вдвічі

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві трамвай зіткнувся з Ford: рух на перехресті тимчасово обмежено

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Гарбузове лате й чотирилапі друзі: у Миколаєві запрошують на виставку-прилаштування собак
Миколаївців просять поділитися думкою про вплив клімату на місто: опитування
Водії, маляри та слюсарі: КП «Миколаївелектротранс» запрошує на роботу

На Миколаївщині бракує вчителів: вирішити проблему хочуть через держзамовлення

Свириденко: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по енергетичній інфраструктурі України

4 години тому

Головне сьогодні