Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли 16 дерев
- Аліна Квітко
14:24, 12 жовтня, 2025
У Миколаєві незаконно зрубали 16 дерев біля ринку «Колос».
Як повідомили в екоінспекції, інспектори виявили порушення під час рейду на вулиці Будівельників.
Фахівці зазначають, що такі дії є грубим порушенням природоохоронного законодавства й завдають значної шкоди довкіллю та громаді міста.
Для встановлення осіб, причетних до порушення, та притягнення їх до відповідальності матеріали передано до правоохоронних органів.
— Кожне дерево — це частина екологічного балансу Миколаєва. Закликаємо мешканців і підприємства дотримуватись природоохоронних норм і берегти зелені зони міста, – зазначили в еконіспекції.
Раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаєві під час облаштування тротуару з велодоріжкою від Тернівського кільця до Інгульського мосту підрядники почали рубити корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України.
