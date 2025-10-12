  • неділя

Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли 16 дерев

Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли дерева. Фото: екоінспекціяБіля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли дерева. Фото: екоінспекція

У Миколаєві незаконно зрубали 16 дерев біля ринку «Колос».

Як повідомили в екоінспекції, інспектори виявили порушення під час рейду на вулиці Будівельників.

Фахівці зазначають, що такі дії є грубим порушенням природоохоронного законодавства й завдають значної шкоди довкіллю та громаді міста.

Для встановлення осіб, причетних до порушення, та притягнення їх до відповідальності матеріали передано до правоохоронних органів.

— Кожне дерево — це частина екологічного балансу Миколаєва. Закликаємо мешканців і підприємства дотримуватись природоохоронних норм і берегти зелені зони міста, – зазначили в еконіспекції.

Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли дерева. Фото: екоінспекціяБіля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли дерева. Фото: екоінспекція
Біля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли дерева. Фото: екоінспекціяБіля ринку «Колос» у Миколаєві незаконно спиляли дерева. Фото: екоінспекція

Раніше «МикВісті» повідомляли, що у Миколаєві під час облаштування тротуару з велодоріжкою від Тернівського кільця до Інгульського мосту підрядники почали рубити корені та стовбури дерев вздовж проспекту Героїв України.

