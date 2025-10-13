«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Постамент на Набережній неподалік будівлі міської ради, де раніше знаходилась скульптура Михайла Фалєєва. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві члени комісії з перейменування вулиць висловили здивування через зміну позиції Українського інституту національної пам’яті (УІНП) щодо постаті Михайла Фалєєва — одного із засновників міста.

Про це своїй сторінці у Facebook написав Євген Гомонюк, експерт з розвитку культури Агенції розвитку Миколаєва та член комісії з питань топоніміки.

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті нещодавно оприлюднив оновлені переліки осіб і подій, об’єкти, присвячені яким, містять або не містять символіку російської імперської політики. Документи підготовлено на основі висновків Експертної комісії відповідно до Закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Оновлені списки показують, що деякі діячі, чиї імена раніше підпадали під деколонізацію, тепер не вважаються пов’язаними з російською імперською політикою. У Миколаєві це стосується вулиць, перейменованих у 2024 році, зокрема Фалєєвської, Брюллова, Герцена, Короленка, Некрасова, Пирогова, Павлова, Рилєєва, Чехова та Ціолковського. Скульптуру Михайла Фалєєва на Набережній демонтували наприкінці жовтня 2022 року для її збереження під час обстрілів.

Євген Гомонюк пояснив, що раніше Інститут у офіційному листі радив не прославляти зокрема і Михайла Фалєєва, як приклад або символ, визнаючи його пов’язаним із реалізацією російської імперської політики на півдні України. Нові списки, оприлюднені нещодавно, ставлять цю рекомендацію під сумнів.

— Побачив новий список «глорифікованих» і не дуже від Український інститут національної пам'яті. І згадав про попередній лист-розʼяснення вищезгаданого Інституту №1993/2.1-07.23 від 24.11.2023 року щодо особи Фалєєва, де зазначається, що він «повʼязаний з реалізацією російської імперської політики на півдні України» та у звʼязку з цим Інститут рекомендує «утриматись від його глорифікації». Тож виглядає так, що Інститут національної памʼяті втратив памʼять і вирішив змінити свою попередню думку, – написав Євген Гомонюк.

У коментарі під цим дописом також висловився голова комісії з перейменування, історик Олександр Тригуб.

— А я ж тоді попереджав про певну некомпетентність їхніх відповідей. І мені закидали, що я не поважаю УІНП, — написав Олександр Тригуб.

Допис Євгена Гомонюка щодо нової позиції УІНП. Скриншот Коментар Олександра Тригуба щодо нової позиції УІНП. Скриншот

Нагадаємо, що квітні 2023 року Миколаївська міська рада ухвалила нове положення про перейменування топонімів — влада планує позбутися в місті всіх назв, пов’язаних із російською історією. Тоді ж депутати затвердили оновлений склад топонімічної комісії.

У січні 2024 року начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров повідомив, що вулиця Фалєєвська, названа на честь одного з перших городян міста, не підпадає під обов’язкове перейменування, бо немає доказів його підтримки російської імперської політики. Його позицію підтримав і голова комісії з перейменування Олександр Тригуб.

У липні 2024 року мер Олександр Сєнкевич передав остаточне рішення щодо перейменування вулиць голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, оскільки місто не встигло ухвалити всі рекомендації комісії у встановлені терміни. Віталій Кім у липні 2024 року завершив процес перейменування та затвердив нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Крім того, голова Миколаївської ОВА зазначив, що готовий врахувати пропозиції комісії та при необхідності повторно розглянути перейменування окремих вулиць.