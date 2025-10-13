У Миколаєві та області 15 жовтня очікуються заморозки
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
15:44, 13 жовтня, 2025
-
У середу, 15 жовтня, вночі та вранці в Миколаєві та по області прогнозують заморозки 0–3° морозу на поверхні ґрунту.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За інформацією Миколаївського обласного центу з гідрометеорології, оголошено перший рівень небезпечності — «жовтий».
«Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження від заморозків овочевих культур, які ще не зібрані, також, це значно знижує якість плодів, робить їх менш придатними до зберігання, транспортування й реалізації», — зазначають синоптики.
Нагадаємо, як свідчать дані дослідження MkWeather, прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.
Раніше повідомлялось, що клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.