Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Наслідки атак РФ по Херсону. Ілюстративне фото: rbc.ua

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, через постійні обстріли РФ найскладніша ситуація залишається у мікрорайоні Корабел.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова ОВА Олександр Прокудін, пишуть «МикВісті».

За його словами, централізоване теплопостачання функціонує лише в Херсоні. Теплова та соціальна інфраструктури готові на 100%, житловий фонд — приблизно на 88%.

— Сьогодні місто готове до опалювального сезону на 97%, теплова та соціальні інфраструктури — на 100%, житловий фонд — близько 88%. Для стабільної роботи котелень встановили чотири конегераційні установки, які допоможуть забезпечувати тепло навіть у разі знеструмлення. Найскладніша ситуація в мікрорайоні Корабел, пошкоджений газогін, тому розпочати централізоване опалення там неможливо. Руйнування значні і потрібна важка техніка для відновлення, — розповів Олександр Прокудін.

Він також наголосив, що ситуація з енергопостачанням ускладнена постійними обстрілами з боку РФ.

Щодо сільських територій області, обласна влада спільно з міжнародними партнерами працює над забезпеченням жителів паливом або грошовою допомогою. Цьогоріч підтримки потребують близько 30 тисяч родин, з яких 10 тисяч уже отримали тверде паливо або ваучери.

— Пункти обігріву стали для багатьох місцем ночівлі. Ми облаштовуємо локації, де люди можуть зігрітися, підзарядити телефони й зв’язатися з рідними. Зараз у області працює 158 пунктів обігріву, ще 31 — у резерві. У кожному є вода, світло, інтернет, аптечки та місця для відпочинку. Крім того, 341 пункт обігріву створено в укриттях, які розраховані на 75 тисяч людей, — розповів керівник ОВА.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні розпочався опалювальний сезон 2025–2026 років. Із 1 жовтня тепло отримали мешканці, які користуються індивідуальним опаленням.