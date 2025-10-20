  • понеділок

    20 жовтня, 2025

  • 9.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 9.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Українці все частіше скаржаться на колекторів: до НБУ надійшла майже тисяча звернень від початку 2025 року

Українці все частіше скаржаться на колекторів. Фото: ua.depositphotos.comУкраїнці все частіше скаржаться на колекторів. Фото: ua.depositphotos.com

Національний банк України за останні чотири роки отримав 3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній. З них майже тисяча звернень — уже цьогоріч, що вже перевищує показник за весь минулий рік.

Як повідомляє Опендатабот, у середньому в 2025 році надходить по 104 скарги на місяць, що на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2023 році. Від часу набуття чинності закону про колекторську діяльність у 2021 році понад 60% усіх звернень припадають на останні два роки.

Українці все частіше скаржаться на колекторів. Інфографіка: ОпендатаботУкраїнці все частіше скаржаться на колекторів. Інфографіка: Опендатабот

Всього на сьогодні в Україні працюють 74 колекторські компанії, внесені до спеціального Реєстру НБУ. Від початку його створення туди включили 82 компанії, проте вісім з них уже втратили право працювати — половина за власним рішенням, решта через порушення вимог. Серед виключених — дві компанії з однаковою назвою «Кредитна Виконавча Служба», що належали британській EXTRA VENTURE LTD.

Більшість колекторських фірм зареєстровані у столиці — 54 з 74. Ще шість компаній працюють у Запорізькій області, п’ять — у Чернігівській.

Сукупний дохід галузі у 2024 році сягнув понад 1 мільярда гривень, а чистий прибуток — 384,7 мільйона гривень.

Лідером ринку стала фінансова компанія «ЄАПБ», що входить до групи ТАС Сергія Тігіпка: її дохід торік склав 409,2 мільйона гривень, чистий прибуток — 156,4 мільйона гривень. Разом із пов’язаною компанією з тією ж назвою група забезпечила 41% доходу всієї індустрії та 80% чистого прибутку.

До трійки найбільших гравців також увійшли «Смартфінанс» (90,3 мільйонів гривень доходу, власники — Ольга Дума та Олександр Дрозд) і «Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ.» (71,3 мільйона гривень, бенефіціар — швед Йоста Леннарт Огрен). Разом із пов’язаною компанією «Дебтфорт Україна» вони отримали майже 93 мільйони гривень доходу.

Цікаво, що одна людина володіє відразу вісьмома колекторськими компаніями. За даними НБУ, рекордсменом став В’ячеслав Голуб, на якого припадає майже кожна дев’ята компанія у Реєстрі. Його фірми торік заробили 52,8 мільйона гривень і отримали 4 мільйони гривень чистого прибутку.

Нагадаємо, раніше в Опендатабот повідомляли, що в Україні на 13% збільшилось кримінальних справ за контент «18+».

Останні новини про: інфографіка

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів
Більшість українців вважають, що «Слуги народу» гальмують розвиток держави, — опитування
Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК
Реклама

Читайте також:

новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: інфографіка

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК
Більшість українців вважають, що «Слуги народу» гальмують розвиток держави, — опитування
Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Зеленський провів Ставку: головна увага — енергетична безпека прифронтових регіонів

1 година тому

«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні