Українці все частіше скаржаться на колекторів: до НБУ надійшла майже тисяча звернень від початку 2025 року

Українці все частіше скаржаться на колекторів. Фото: ua.depositphotos.com

Національний банк України за останні чотири роки отримав 3 101 скаргу на діяльність колекторських компаній. З них майже тисяча звернень — уже цьогоріч, що вже перевищує показник за весь минулий рік.

Як повідомляє Опендатабот, у середньому в 2025 році надходить по 104 скарги на місяць, що на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2023 році. Від часу набуття чинності закону про колекторську діяльність у 2021 році понад 60% усіх звернень припадають на останні два роки.

Українці все частіше скаржаться на колекторів. Інфографіка: Опендатабот

Всього на сьогодні в Україні працюють 74 колекторські компанії, внесені до спеціального Реєстру НБУ. Від початку його створення туди включили 82 компанії, проте вісім з них уже втратили право працювати — половина за власним рішенням, решта через порушення вимог. Серед виключених — дві компанії з однаковою назвою «Кредитна Виконавча Служба», що належали британській EXTRA VENTURE LTD.

Більшість колекторських фірм зареєстровані у столиці — 54 з 74. Ще шість компаній працюють у Запорізькій області, п’ять — у Чернігівській.

Сукупний дохід галузі у 2024 році сягнув понад 1 мільярда гривень, а чистий прибуток — 384,7 мільйона гривень.

Лідером ринку стала фінансова компанія «ЄАПБ», що входить до групи ТАС Сергія Тігіпка: її дохід торік склав 409,2 мільйона гривень, чистий прибуток — 156,4 мільйона гривень. Разом із пов’язаною компанією з тією ж назвою група забезпечила 41% доходу всієї індустрії та 80% чистого прибутку.

До трійки найбільших гравців також увійшли «Смартфінанс» (90,3 мільйонів гривень доходу, власники — Ольга Дума та Олександр Дрозд) і «Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ.» (71,3 мільйона гривень, бенефіціар — швед Йоста Леннарт Огрен). Разом із пов’язаною компанією «Дебтфорт Україна» вони отримали майже 93 мільйони гривень доходу.

Цікаво, що одна людина володіє відразу вісьмома колекторськими компаніями. За даними НБУ, рекордсменом став В’ячеслав Голуб, на якого припадає майже кожна дев’ята компанія у Реєстрі. Його фірми торік заробили 52,8 мільйона гривень і отримали 4 мільйони гривень чистого прибутку.

