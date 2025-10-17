Опендатабот: в Україні на 13% збільшилось кримінальних справ за контент 18+

Майже 1,5 тисячі кримінальних проваджень за дорослу порнографію відкрили за 9 місяців 2025 року. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Виробництво та розповсюдження контенту 18+ в Україні заборонено, але не сплата податків за отриманий з цього дохід.

Як повідомляє Опендатабот, майже половину всіх кримінальних справ цьогоріч правоохоронці відкрили лише за два місяці: січень та березень. Справи за цією статтею мають одні із найвищих показників розкриття: у 95% або 1424 провадженнях вже вручили підозри, а 81% (1215 справ) — направлені до суду.

Кількість справ за порнографію в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Держава оплачує роботу експертів, що переглядають дорослий контент для відкриття кримінальної справи. За підрахунками Економічної правди, за три роки великої війни на експертизу такого контенту пішло 4,9 мільйони гривень. А саме, за годину перегляду нюдсів експерт отримує близько 500 гривень.

На тлі таких показників Державна податкова служба надіслала листи моделям з платформ на кшталт OnlyFans, закликаючи їх сплатити податки із зароблених коштів.

Це викликало хвилю занепокоєння серед контент-моделей: вони готові сплачувати податки, але побоюються, що це автоматично стане підставою для відкриття кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ.

Зазначається, що є поодинокі випадки, коли автори дорослого контенту звертаються до суду та оскаржують штрафи від Податкової за несплату податків. Ба більш, деякі з них навіть виграють у суді — наразі у судовому реєстрі є інформація про три подібні випадки.

Реклама

Невирішене питання декриміналізації статті 301 ККУ залишається головним ризиком для людей, які працюють у сфері цифрового контенту для дорослих. Адже поки ця норма діє, будь-який контент може бути тлумачений неоднозначно, переконана адвокатка Леся Михаленко.

— Якщо моделі та креатори OnlyFans на вимогу податкової готові задекларувати свої доходи та сплатити податки, це не має автоматично ставати підставою для відкриття кримінального провадження за статтею 301 Кримінального кодексу України. Адже платформи не передають, а ДПС не аналізує зміст контенту, а бачить лише фінансові надходження. Зокрема, на тому ж OnlyFans можна розміщувати контент будь-якого характеру — не обов’язково еротичного. Є, наприклад, фітнес-тренери, викладачі, блогери, музиканти. Навіть учителька математики може вести освітній блог. Тобто формально ризик потрапити під статтю після сплати податків існує, але він не виникає через факт декларування. Це може статися лише, якщо в ході перевірки слідчі знайдуть конкретні матеріали 18+, які кваліфікують як порнографічні, — впевнена Леся Михаленко.

На її думку, сама стаття 301 вже давно застаріла, адже під її дію може потрапити навіть приватне листування між повнолітніми людьми. Якщо законопроєкт № 12191 буде ухвалено, це не легалізує порнографію, але приведе до її декриміналізації. Тобто поліція більше не зможе відкривати кримінальні справи та чинити тиск на креаторів, які створюють контент за згодою повнолітніх осіб.

— Це означало б кінець ситуацій, коли під виглядом «боротьби з порнографією» силовики проводять обшуки, принижують людей, бо «немає вже кримінальної справи, з якою можна прийти, — зазначила адвокатка.

Раніше повідомлялось, що у рамках «слідчого експерименту» четверо поліцейських скористалися послугами секс-працівниць для того, щоб викрити бордель у Києві. Один з них тричі заплатив за таку послугу.