В Одесі посеред вулиці застрелили чоловіка: поліція з'ясовує обставини
19:56, 09 грудня, 2025
Увечері у вівторок, 9 грудня, в Одесі на Фонтанській дорозі застрелили чоловіка. Правоохоронці працюють на місці та встановлюють всі обставини події.
Про це повідомили в поліція Одеської області.
Близько 18:00 очевидці повідомили поліції про звуки стрілянини та пораненого чоловіка, який лежав на вулиці. Потерпілий помер до приїзду медиків.
Раніше повідомлялось, що в одній із квартир багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси пролунали вибухи, внаслідок чого постраждали двоє людей.
