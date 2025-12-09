  • вівторок

В Одесі посеред вулиці застрелили чоловіка: поліція з'ясовує обставини

На Фонтанській дорозі в Одесі застрелили чоловіка. Фото: НацполіціяНа Фонтанській дорозі в Одесі застрелили чоловіка. Фото: Нацполіція

Увечері у вівторок, 9 грудня, в Одесі на Фонтанській дорозі застрелили чоловіка. Правоохоронці працюють на місці та встановлюють всі обставини події.

Про це повідомили в поліція Одеської області.

Близько 18:00 очевидці повідомили поліції про звуки стрілянини та пораненого чоловіка, який лежав на вулиці. Потерпілий помер до приїзду медиків.

Раніше повідомлялось, що в одній із квартир багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси пролунали вибухи, внаслідок чого постраждали двоє людей.

