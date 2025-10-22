У більшості областей України завтра діятимуть графіки відключень світла

У більшості областей України 23 жовтня діятимуть графіки відключень світла. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У четвер, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 діятимуть обмеження у споживанні електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

Для побутових споживачів запровадять графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно.

Для промислових споживачів передбачені окремі графіки обмеження потужності.

На Миколаївщині наразі не застосовують графіки погодинних відключень електроенергії, йдеться на сайті КП «Миколаївобленерго». Водночас енергетики наголошують, що ситуація може швидко змінитися, тому закликають стежити за оновленнями на офіційних каналах зв’язку обленерго у регіоні.

Нагадаємо, що найважчою ситуація з енергопостачанням залишається в Сумській та Чернігівській областях. Після масованих російських атак аварійні відключення електроенергії тривають у більшості регіонів України.