  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 9.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мер Миколаєва передав дрони захисникам Херсону

Мер Миколаєва передав дрони захисникам Херсону. Фото: Іван СміренськийМер Миколаєва передав дрони захисникам Херсону. Фото: Іван Сміренський

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відвідав українських захисників на Херсонському напрямку та від громади передав їм чергову партію дронів.

Про це повідомив радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський.

— Місто-герой системно та регулярно підтримує Сили оборони на різних напрямках, з початку року громада передала бійцям тисячі пташок. Лише так, об’єднавши зусилля, зможемо вистояти та перемогти, — наголосив він.

Мер Миколаєва передав дрони захисникам Херсону. Фото: Іван СміренськийІван Сміренський із захисникам Херсону. Фото: Іван Сміренський
Мер Миколаєва передав дрони захисникам Херсону. Фото: Іван СміренськийМер Миколаєва передав дрони захисникам Херсону. Фото: Іван Сміренський

Іван Сміренський також подякував платникам податків, за можливість допомагати військовим.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що мер Миколаєва Сєнкевич поділився досвідом профілактики корупції.

Останні новини про: Війна в Україні

В усіх регіонах замість аварійних графіків запроваджують погодинні відключення світла
Зеленський: «Україна готова до дипломатії, але не за умови, що ми повинні кудись відходити»
Держава оплачуватиме ветеранам лікування шрамів і допомагатиме долати залежності
Реклама

Читайте також:

новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Держава оплачуватиме ветеранам лікування шрамів і допомагатиме долати залежності
Зеленський: «Україна готова до дипломатії, але не за умови, що ми повинні кудись відходити»
В усіх регіонах замість аварійних графіків запроваджують погодинні відключення світла

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

У більшості областей України завтра діятимуть графіки відключень світла

7 годин тому

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Аліна Квітко

Головне сьогодні