Мер Миколаєва передав дрони захисникам Херсону

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відвідав українських захисників на Херсонському напрямку та від громади передав їм чергову партію дронів.

Про це повідомив радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський.

— Місто-герой системно та регулярно підтримує Сили оборони на різних напрямках, з початку року громада передала бійцям тисячі пташок. Лише так, об’єднавши зусилля, зможемо вистояти та перемогти, — наголосив він.