У Миколаєві шукають інспектора з паркування

Інспектор з паркування. Фото: пресслужба міськрадиІнспектор з паркування. Фото: пресслужба міськради

У Миколаєві Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій міської ради оголосило про відкриту вакансію інспектора з паркування — головного спеціаліста сектору контролю за стоянкою і зупинкою.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Серед основних обов’язків — виявлення та фіксація порушень Правил дорожнього руху, що стосуються стоянки, зупинки та паркування транспортних засобів, а також притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Працівник також має проводити профілактику правопорушень.

Кандидат повинен мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіти державною мовою, знати законодавство України та не мати судимості.

Заробітна плата становить від 11 300 до 17 000 гривень, передбачені премії, надбавки за ранг і вислугу років. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, соціальний пакет, щорічну відпустку тривалістю 30 днів і навчання перед початком роботи.

Резюме приймають на електронні адреси: parkingmmr@gmail.com або o.kasterin@mkrada.gov.ua.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: +380 (99) 540 68 13 або +380 (99) 047 96 22 (з понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 16:00).

Нагадаємо, що Головне управління ДСНС України у Миколаївській області оголосило набір на службу за низкою вакансій. Також комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає нових працівників.

Логістика під час війни: Одещина увійшла в топ-регіонів за кількістю компаній

Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

Російські спецслужби замовили підпал будівлі суду Миколаєва: його капремонт обійдеться держбюджету у ₴5,6 млн

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Як провести тиждень у Миколаєві: вистави, концерти, кіно та сімейний відпочинок

