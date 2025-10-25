  • субота

«Затягувань не буде», — міністерка енергетики про старт опалювального сезону

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук. Фото: Світлана ГринчукМіністерка енергетики України Світлана Гринчук. Фото: Світлана Гринчук

Затримок із початком опалювального сезону з боку уряду не буде.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час спільної пресконференції з міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе, повідомляє «МикВісті» з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Світлани Гринчук, опалювальний сезон може розпочатися вже найближчими днями.

— Затягувань з боку уряду точно не буде цього питання. Я думаю, що найближчими днями, зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах, — пояснила міністерка

При цьому, вона зазначила, що для критичної інфраструктури вже подали опалення.

— Для соціальної інфраструктури, для соціальних об'єктів в багатьох регіонах вже почався опалювальний сезон, для деяких об'єктів критичної інфраструктури. Далі кожен регіон, залежно від середньодобової температури, буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону, — зазначила вона.

Проте вона підсумувала, що рішення про старт опалювального сезону ухвалюватимуть як і завжди на місцях в залежності від погодних умов регіону.

Нагадаємо, раніше голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що в Україні планують розпочати подачу тепла до осель громадян упродовж 10 днів.

У Миколаєві готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

