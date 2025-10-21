  • вівторок

    21 жовтня, 2025

  • 10.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Укренерго» планує подати тепло в оселі українців протягом 10 днів

«Укренерго» планує подати тепло в оселі українців протягом 10 днів. Фото: infoindustria.com.ua«Укренерго» планує подати тепло в оселі українців протягом 10 днів. Фото: infoindustria.com.ua

Голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що в Україні планують розпочати подачу тепла до осель громадян упродовж 10 днів.

Про це він повідомив в ефірі «телемарафону», цитує «Економічна правда»

За словами Віталія Зайченка, за останній місяць споживання електроенергії зросло більш ніж на 20% через похолодання та відсутність теплопостачання.

Він висловив сподівання, що запуск тепла зменшить навантаження на енергосистему, оскільки зараз українці масово користуються електроприладами для обігріву.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують змінити тарифи для підприємств, що постачатимуть тепло у Миколаєві та районі в опалювальний сезон 2025–2026 років.

Як відомо, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

Останні новини про: Опалювальний сезон

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств
Газ треба економити, зима буде важкою, — Кім про опалювальний сезон
«Є розуміння, де брати газ», — Зеленський про опалювальний сезон цього року
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Опалювальний сезон

«Є розуміння, де брати газ», — Зеленський про опалювальний сезон цього року
Газ треба економити, зима буде важкою, — Кім про опалювальний сезон
У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

FPV-дрони та артилерія били по двох громадах на Миколаївщині

Після російських атак Чернігів залишився без світла, місто перейшло на генератори