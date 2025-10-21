«Укренерго» планує подати тепло в оселі українців протягом 10 днів. Фото: infoindustria.com.ua

Голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що в Україні планують розпочати подачу тепла до осель громадян упродовж 10 днів.

Про це він повідомив в ефірі «телемарафону», цитує «Економічна правда»

За словами Віталія Зайченка, за останній місяць споживання електроенергії зросло більш ніж на 20% через похолодання та відсутність теплопостачання.

Він висловив сподівання, що запуск тепла зменшить навантаження на енергосистему, оскільки зараз українці масово користуються електроприладами для обігріву.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують змінити тарифи для підприємств, що постачатимуть тепло у Миколаєві та районі в опалювальний сезон 2025–2026 років.

Як відомо, опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, згідно з графіком. У міністерстві енергетики уточнили, що зазначені в урядовій постанові дати: з 1 листопада по 31 березня, стосуються не подачі тепла в будинки, а регулювання ринку природного газу.

Раніше, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що старт опалювального сезону у Миколаєві хочуть відтермінувати і запустити тепло пізніше. Таку необхідність пояснюють в цілях економії.

