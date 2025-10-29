  • середа

На Миколаївщині пошкоджено понад тисячу об’єктів електромереж, — обленерго

На Миколаївщини модернізують мережі, зруйновані під час бойових дій. Фото: «Миколаївобленерго»На Миколаївщини модернізують мережі, зруйновані під час бойових дій. Фото: «Миколаївобленерго»

Виконувач обов’язків генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Андрій Козань розповів, що під час активних бойових дій на Миколаївщині було пошкоджено понад тисячу об’єктів електромереж, частину з яких зруйновано повністю.

У компанії відзвітували, що у 2025 році енергетики вже проклали понад 25 кілометрів самонесучого ізольованого проводу (СІП) і встановили 335 залізобетонних електроопор замість застарілих дерев’яних.

Зазначається, що СІП має підвищену зносостійкість і надійність, краще витримує погодні умови та зменшує ризики аварійних ситуацій.

До кінця року планується замінити ще близько 8 кілометрів повітряних ліній. Роботи проводяться в межах інвестиційної програми АТ «Миколаївобленерго» на 2025 рік.

Нагадаємо, що Данія зараз вивчає систему електророзподільних мереж Миколаївській області. Голова офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен зазначив, що вони наразі працюють з «Миколаївобленерго», оскільки є певні вразливості саме в системі розподілення електроенергії.

