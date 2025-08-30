Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Сонячні панелі, встановлені на даху багатоповерхівки в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Сонячні панелі, встановлені на даху багатоповерхівки в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Уряд Данії надав допомоги комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» на понад 20 мільйонів євро. Їх витратили на закупівлю та встановлення сонячних панелей, когенераційних установок тощо. 

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Має бути багато різних джерел електроенергії». Як Миколаївщина готується до відключень світла?».

Зараз Данія надає Миколаєву підтримку в енергетичному секторі через Фонд підтримки енергетики (англ. Energy Community, — прим.), сказав нам у коментарі голова офісу Посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен. 

— Тільки для «Миколаївоблтеплоенерго» на сонячній панелі, когенераційні установки тощо, а ще — на опалення, на котельні витрачено більше 20 мільйонів євро. І витрачається досі.

Ще ми багато допомогли Миколаївській ТЕЦ, різними способами: це були теплотраси, енергоефективність, різні проєкти, — пояснив Якоб Хансен.

Данія зараз вивчає систему електророзподільних мереж Миколаївській області, каже Якоб Хансен.

— Ми розуміємо, що росіяни будуть продовжувати і, на жаль, завдавати удари. Ми зараз працюємо з «Миколаївобленерго», оскільки є певні вразливості саме в системі розподілення електроенергії. Тобто ми кажемо про електророзподільчі мережі, адже росіяни завдають удари саме по транзитним мережам. Навіть якщо генерується дуже багато електроенергії, наприклад, з вітропарків або Південноукраїнської АЕС, то ворог знищує підстанції «Укренерго» в області, — пояснив він.

Нагадаємо, Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро.

