Дрони атакували Миколаївщину: в одному із сіл пошкодили школу, дитсадок і електромережу

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

У понеділок, 27 жовтня, війська РФ вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади Миколаївського району.

Також під артилерійський обстріл потрапила Куцурубська громада, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка внаслідок ударів пошкоджено дитячий садок, школу, приватний будинок та лінію електропередач. Частина споживачів тимчасово залишалася без світла, але на ранок усіх уже заживлено. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщині розробляють і тестують нові технології протидії російським керованим авіабомбам. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, область уже провела необхідні перемовини та готова впроваджувати нові рішення у протидії КАБам на практиці.