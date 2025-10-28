  • вівторок

    28 жовтня, 2025

  • 10.1°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 28 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.1° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дрони атакували Миколаївщину: в одному із сіл пошкодили школу, дитсадок і електромережу

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

У понеділок, 27 жовтня, війська РФ вісім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади Миколаївського району.

Також під артилерійський обстріл потрапила Куцурубська громада, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка внаслідок ударів пошкоджено дитячий садок, школу, приватний будинок та лінію електропередач. Частина споживачів тимчасово залишалася без світла, але на ранок усіх уже заживлено. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що на Миколаївщині розробляють і тестують нові технології протидії російським керованим авіабомбам. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, область уже провела необхідні перемовини та готова впроваджувати нові рішення у протидії КАБам на практиці.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна і лідери ЄС працюватимуть над мирним планом для завершення війни, — Зеленський
Естонія збиватиме російські дрони, що порушують її повітряний простір, — МЗС країни
Втрата бізнесу, житла, майна: понад 10 нових заяв можна буде подати до Реєстру збитків у «Дії»
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
новини

«Не мені вас з пляшки знімати, кончені», — член комісії з депутатської етики Павлович про колег з міськради Миколаєва

Катерина Середа
новини

В Очакові обстрілами пошкоджено 70% будівель: «Є будинки, в які прилітало по 4 рази»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Втрата бізнесу, житла, майна: понад 10 нових заяв можна буде подати до Реєстру збитків у «Дії»
Естонія збиватиме російські дрони, що порушують її повітряний простір, — МЗС країни
Україна і лідери ЄС працюватимуть над мирним планом для завершення війни, — Зеленський

Українців попереджають про відключення світла 28 жовтня: коли введуть графіки

Офіс омбудсмена знову перевірив пансіонат «Дім турботи» у Миколаєві: порушення не усунули